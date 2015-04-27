В КИУ считают, что открытые списки могут сорвать проведение местных выборов в отдельных округах

Киев. 27 апреля. УНИАН. Введение открытых списков на очередных местных выборах может сорвать их проведение в отдельных округах.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, обнародовав результаты опроса региональных экспертов КИУ.

«Осталось 4 месяца до выборов, и, по нашему убеждению, сегодня вводить открытые списки чрезвычайно рискованно. Это чрезвычайно сложный механизм, который требует переобучения десятков тысяч членов избирательных комиссий, который требует серьезной разъяснительной работы среди избирателей. Если сейчас спешно ввести открытые списки, мы можем сорвать проведение выборов в отдельных округах», - сказал Кошель.

Сегодня, по его мнению, нельзя говорить о том, что в Украине состоится полномасштабная избирательная реформа. «Реформа в Украине не произойдет, поскольку для этого парламентская коалиция уже потеряла время. Поэтому, по нашему мнению, сейчас наиболее оптимально сделать две вещи. Первое - внести изменения в действующее законодательство, которые могут быть значительно важнее, чем открытые списки, которые записаны в коалиционном соглашении. Полный запрет или максимальное ограничение платной коммерческой политической рекламы по радио и телевидению. Это означает, что избирательные кампании в крупных городах будут в три-пять раз дешевле. Таким образом, мы переводим кампанию из соревнования политтехнологов в соревнование идей. Мы делаем выборы доступными для всех, появляется конкуренция. Стоит также ввести механизмы формирования избирательных комиссий», - сказал Кошель.

По его убеждению, местные выборы состоятся осенью по старому закону. «Также я убежден, что коалиция пойдет на такие шаги, как запрет политической рекламы, создание блоков и тому подобное. Мы получим значительно лучший закон, но параллельно нужно разрабатывать новый избирательный закон, по которому пройдут выборы местные, уже, возможно, в начале следующего года, с открытыми списками и без коррупции, потому что уже в начале следующего года нас ждут первые выборы объединенных территориальных громад», - сказал он.

Касательно состава Центризбиркома на местных выборах руководитель юридической службы КИУ Святослав Пикуль отметил, что закон фактически позволяет членам ЦИК работать неопределенный срок, и прогнозировать, будет ли изменен состав комиссии до местных выборов, невозможно.

«Конечно, это нарушает фундаментальные принципы права, но так оно есть... Однако на самом деле ЦИК не так сильно задействована на местных выборах. Там есть ограниченный перечень полномочий. Они формируют состав территориальных избирательных комиссий и фактически осуществляют общее администрирование избирательного процесса. То есть, устанавливают порядки, которыми должны руководствоваться территориальные и участковые избирательные комиссии, но устанавливают результаты выборов исключительно территориальные избирательные комиссии», - отметил Пикуль.