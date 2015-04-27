Киевская власть своим бездействием разрушает Центр микрохирургии глаза - члены коллектива клиники
Киев. 27 апреля. УНИАН. Члены коллектива Киевской городской клинической офтальмологической больницы «Центр микрохирургии глаза» заявляют, что киевская власть своим бездействием разрушает работу этого медицинского учреждения.
Как заявили они сегодня на пресс-конференции в УНИАН, в течение последнего года руководство центра оказывает давление на врачей-офтальмологов, на членов первичной профсоюзной организации, которая выступает за прозрачную работу клиники и очищение ее от коррупционных схем. Члены профсоюза получают угрозы об увольнении, физическом насилии, ведущих врачей-офтальмологов незаконно увольняют с работы, говорится в заявлении профсоюза.
Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза Андрей Жук отметил, что в последнее время из клиники уволилось немало высококлассных специалистов.
«Мы хотим обратить внимание общественности на то, что происходит системное разрушение нашей клиники и офтальмологии в целом. За 27 лет неизменного пребывания в кресле главврача Сергея Рыкова он узурпировал всю офтальмологическую отрасль в Украине. В нашей больнице процветала клановая система управления - продвигались лишь приближенные к руководству врачи, их родственники. Апогеем циничности этого чиновника (Рыкова - УНИАН) было создание условий предоставления медицинской помощи пострадавшим на Майдане Незалежности... Весь коллектив центра тогда, абсолютно весь, выступил против руководителя и выразил ему недоверие. Все врачи просили создать прозрачные условия работы», - сказал Жук.
По его словам, с 2005 года в Центре микрохирургии глаза работает «псевдостраховая компания» - «Сатис», которой руководство больницы создало монопольные условия. «Пациенты клиники фактически лишены права свободного выбора страховщика, как это предусмотрено законодательством», - добавил врач.
«После наших многочисленных обращений (врачей, пациентов, народных депутатов, общественности, профсоюзов) КГГА провела финансовый аудит больницы. По его заключениям четко видно, что административным ресурсом в нашей больнице были созданы монопольные условия для существования карманной псевдостраховой компании. Учредителями этой страховой компании были приближенные врачи и их ближайшие родственники. По результатам аудита, община Киева и городской бюджет недополучили 38 миллионов гривень. Была признана неэффективной кадровая политика. Кадровый потенциал больницы почти уничтожен. Ведущие ученые и хирурги - Юрий Кондратенко, Андрей Сергиенко, Андрей Рубан, Светлана Збитнева, Наталья Петренко, Наталья Торчинская, другие высококлассные специалисты были вынуждены уйти. Кто не соглашался, их уволили по надуманным причинам», - рассказал Жук.
Он отметил, что руководство больницы начало процесс надуманной реорганизации – определенные отделения, возглавляемые людьми, которые несогласны с политикой руководства, ликвидировались, а некоторых оперирующих врачей переводили из стационара в ликвидируемые филиалы больницы.
«Киевской власти были представлены абсолютно все факты, чтобы этот чиновник (Рыков - УНИАН) был привлечен к ответственности. К сожалению, после расторжения с ним контракта - «по соглашению сторон» - он избежал ответственности», - отметил врач.
Жук проинформировал, что 27 февраля с.г. на место главврача Центра микрохирургии глаза был назначен новый руководитель – Любовь Денисюк.
«Для офтальмологического мира не секрет, что именно она является идеологом данной страховой схемы. Пять лет (со времени создания СК «Сатис») она находилась в декретном отпуске. Через неделю после рождения 3-го ребенка ее очень быстро назначили руководителем. Цены на медицинское обслуживание в больнице до сих пор завышены (превышают даже цены в частных медучреждениях), псевдостраховая компания работает и дальше, материально-техническая база – в упадке. Для оставшихся врачей создаются условия, в которых они не могут работать, оперировать, консультировать пациентов», -утверждает Жук.
Медик подчеркнул, что центр является ведущей клиникой в Украине, куда обращаются тысячи пациентов. По его словам, сегодня ведутся разговоры о приватизации Центра микрохирургии глаза бизнес-структурами, близкими к офтальмологической сфере.
«Мы знаем, что разговоры и переговоры продолжаются. Постоянно приглашают инвесторов, проводятся постоянные аудиты. В клинике нет ни ваты, ни перевязочного материала, ни шприцов, материально-техническая база разрушена, но это около 2 тысяч квадратных метров в центре Киева с приобретенным, стабильным именем», - отметил Жук.
Адвокат первичной профсоюзной организации Киевской городской клинической офтальмологической больницы «Центр микрохирургии глаза» Михаил Гончарук отметил, что история противостояния руководства клиники и коллектива началась, когда врачи не могли на базе Центра микрохирургии глаза оказать медицинскую помощь пострадавшим на Майдане.
«Именно с тех пор врачи начали разбираться в системе управления больницы. За это время врачи организовались, создав свободный профсоюз, и начали обращаться к администрации города, в медицинское учреждение со своим видением развития центра. Мы обращались в разные инстанции - СБУ, прокуратуру, МВД, в комитеты ВР и тому подобное, но получаем отписки. Реального взаимодействия нет. У меня складывается впечатление, что значительная часть руководства центра занимается тем, чтобы противодействовать свободному профсоюзу. Подаются разные иски, незаконные увольнения, необоснованные выговоры. Никакого диалога с врачами нет», - сказал Гончарук.
По его словам, в рамках проверки деятельности Центра микрохирургии глаза за 8 месяцев 2014 года и 2013 год Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА выявлено немало нарушений в финансово-хозяйственной деятельности клиники, которые зафиксированы в Аудиторском отчете от 2 декабря 2014 года.
«Аудиторским отчетом, в частности, установлено, что во время пребывания на должности главного врача Сергея Рыкова единственной страховой компанией, которая фактически сотрудничала с КМКОЛ «ЦМХГ» было ЧАО «СК «Сатис», которой путем административного ресурса администрацией больницы были созданы монопольные условия. Оплата стоимости расходных материалов в составе страхового взноса ЧАО «СК «Сатис» более чем втрое превышала стоимость соответствующих расходных материалов в любой частной клинике Киева», - сказал адвокат, подчеркнув, что на сегодняшний день оплата медицинских услуг центра продолжает осуществляться не через специальный счет больницы, а через ЧАО «СК «Сатис», что приводит к потере больницей значительной суммы средств.
В свою очередь врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза Игорь Москальчук, который работает в центре 27 лет, рассказал об инциденте, произошедшем 27 марта с.г. когда был жестоко избит в кабинете главврача Денисюк.
«Я обратился к главврачу по поводу предоставления бесплатной медицинской помощи переселенцам из Луганска и был приглашен в кабинет Денисюк. Мне были предъявлены претензии, что я мешаю работе клиники. На вопрос, чем я мешаю, конкретного ответа я не услышал. Зато она (Денисюк – УНИАН) вызвала своих личных охранников, которые начали меня избивать, забрали мой телефон, и сказали, что я не имею права работать в клинике. Охранники, избив, вытолкали меня на улицу, где прохожие уже вызвали мне скорую. Я был доставлен в городскую больницу № 17 в отделение политравмы с диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, и лечусь и до сих пор», - сообщил Москальчук.
Участники пресс-конференции также отмечали, что киевские власти в лице председателя КГГА, его заместителей и руководителя Департамента здравоохранения игнорируют вопиющие проблемы больницы. По их убеждению, такое бездействие чиновников является преступным и подпадает под статью 367 Уголовного кодекса «служебная халатность».
«Хотим напомнить председателю КГГА Виталию Кличко, его заместителю Михаилу Радуцкому и и.о. директора Департамента здравоохранения Алле Арешкович, что по законодательству Украины на них возложены обязанности по противодействию и предотвращению коррупции, и если они не хотят их выполнять, то они должны нести ответственность наравне с коррупционерами», - считают члены коллектива Центра микрохирургии глаза.
Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/56485