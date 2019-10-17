Украинцы, пострадавшие от рейдерских захватов жилья, призвали власть остановить мошенничество в сфере регистрации имущественных прав

Кроме того, они призывают обязать правоохранительные органы защитить людей от преступников, которые незаконно захватывают квартиры.

Киев. 17 октября. УНИАН. Граждане Украины, которые пострадали от рейдерских захватов жилья, призвали президента Украины Владимира Зеленского, народных депутатов и правительство остановить мошенничество в сфере регистрации имущественных прав.

Как сообщили участники пресс-конференции в УНИАН, речь идет о случаях перерегистрации на подставных лиц квартир в ипотеке, права истребования долга за которые выкуплены коллекторами.

По словам одного из пострадавших Владимира Прохоренко, 18 сентября, когда его с женой не было дома, в квартиру ворвались неизвестные лица, поменяли все замки и в дальнейшем не пускали семью домой.

Прохоренко отметил, что на дверях квартиры висел лист бумаги, на котором указаны контакты нового "владельца".

Киевлянин рассказал, что работники полиции, которых он вызвал на место происшествия, никаких действий не совершали и не вмешивались в конфликт между ним и представителями нового "владельца", а также отказались предоставлять ему защиту, если он начнет силой пытаться попасть в квартиру.

"Я начал выбивать новые замки... Минут за 15 приехали трое ребят, оттолкали меня от двери. От них пахло алкоголем. Я не хотел, чтобы произошла драка, потому что ребята были спортивного телосложения. Тогда я сказал им, что покидаю территорию дома. В квартиру я до сих пор не попал", - рассказал мужчина.

Он отметил, что забрать свои вещи и сбережения, которые хранились в квартире, супруги так и не смогли.

Кроме того, по его словам, у жены на нервной почве значительно ухудшилось состояние здоровья.

В свою очередь, киевлянин Юрий Лыков, который также стал жертвой аналогичной схемы, рассказал, что 27 сентября в его квартиру также ворвались мужчины спортивного телосложения и сменили замки.

По словам Лыкова, когда он приехал домой, то под дверью квартиры уже находился новый "владелец" со своим адвокатом. Тогда мужчине с женой и двумя сыновьями также не удалось попасть внутрь помещения и хотя бы забрать свои вещи.

Однако позже, 7 октября, прибыв в квартиру вместе со своими друзьями и знакомыми, Лыков вызвал полицию и аварийную службу, которая смогла сломать замки и открыть дверь.

"Через час появились представители нового "владельца" со своей группой поддержки и пытались снова занять квартиру. Нам вместе с сыном удалось отстоять квартиру в тех рамках, в которых позволяет закон. Полиция занимала в то время нейтральную позицию, говоря о том, что это гражданско-правовые отношения", - отметил Лыков.

Мужчина подчеркивает, что функцию принудительного выселения могут выполнять только государственные структуры, а такие действия других лиц без соответствующего решения суда - это уже уголовные правонарушения.

Оба киевлянина отмечают, что они были связаны ипотечными кредитными обязательствами с "Дельта Банком", который обанкротился в октябре 2015 года, а в дальнейшем право истребования долга на аукционе выкупила коллекторская фирма. Однако, по их словам, ни к Лыкову, ни к Прохоренко коллекторы не обращались и не требовали выплаты кредита, поэтому обе семьи уверены, что стали жертвами схемы по целенаправленному захвату квартир.

Они рассказали, что "владельцем" их квартир в Государственном реестре прав на недвижимое имущество указано одно и то же лицо, а сведения о новом "владельце" вносил один и тот же нотариус.

Лыков добавил, что ему удалось добиться открытия двух уголовных дел: по факту совершения правонарушения по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство) и ч. 5 ст. 185 УК (кража в особо крупных размерах), ведь из квартиры киевлянина похитили около 800 тыс. гривен и дорогостоящие вещи.

По словам адвоката Лыковых и Прохоренко Анатолия Волкова, такие схемы нарушают порядок вхождения в жилище при смене владельца и являются преступными. "Об изменении владельцев и в первом, и во втором случае - это вопиющие случаи нарушения прав. Например, ситуация с Прохоренко - у него есть кредит в иностранной валюте без дополнительных условий, а у нас действует закон о моратории на взыскание квартир, которые являются предметом ипотеки в иностранной валюте. Это прямой запрет! Напротив, нотариус без установления в обоих случаях бесспорности задолженности перерегистрировала право собственности на другого гражданина", - рассказал он.

Адвокат отметил, что ему удалось добиться открытия уголовного производства по факту самоуправства и сейчас решается вопрос об открытии производства о незаконном завладении ценным имуществом. Кроме того, адвокат обратился в суд, который наложил арест на квартиру Прохоренко.

По словам Волкова, в отличие от Прохоренко, Лыков брал кредит в национальной валюте, однако переход права собственности в любом случае, в соответствии с законодательством, предусматривает определенную процедуру, которая не была соблюдена.

"Я увидел, что у них уже есть слаженная схема - есть человек, который координирует все действия, есть силовая поддержка - ребята спортивного телосложения, есть лицо, которое по вызову приезжает и быстро открывает замки, и, конечно, их сопровождает группа юристов", - подчеркнул защитник.

Председатель Киевского отделения антирейдерского ОО "Группа взаимопомощь" Виталий Белько отметил, что его организация занимается сотнями таких случаев, когда коллекторские фирмы выкупают право истребования долга, а в дальнейшем незаконно захватывают жилье, путем перерегистрации собственности должника на подставных лиц.

По его словам, в течение последних трех лет с помощью организации через суды людям удалось вернуть в свою собственность около 60 квартир.

От имени людей, пострадавших от рейдерских захватов квартир, Белько обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в Верховную Раду и Кабмин с просьбой остановить незаконные схемы захвата жилья, действующие в стране, и мошенничество в сфере регистрации имущественных прав.