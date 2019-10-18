В Киеве презентовали практическое пособие для ведения бизнеса "Азбука предпринимателя" (фото, видео)

Книга предназначена как для начинающих предпринимателей, так и для более опытных бизнесменов.

Киев. 18 октября. УНИАН. Эксперт по финансам и управлению бизнесом, руководитель маркетинговой компании Amillidius Богдан Терзи презентовал на пресс-конференции в УНИАН свою книгу "Азбука предпринимателя" – практическое пособие по ведению бизнеса и финансовому планированию.

По словам автора, идея написания книги пришла к нему в 2013 году, когда он работал финансовым экспертом.

“Я принципе стал понимать, что интересно людям. А еще заметил, что в интернете недостаточно толковой, полезной, с точки зрения практики, информации. Поэтому тогда и родилась идея написания книги, которая могла бы помочь предприимчивым людям правильно организовать финансовые потоки в своих бизнес-процессах”, – сказал он.

Богдан Терзи отмечает, что как основатель трех компаний, он на собственном опыте тестировал различные методики и подходы к бизнесу, и самые эффективные из них как раз и легли в основу книги.

Как уверяет автор, книга поможет начинающим предпринимателям понять, стоит ли им вообще заниматься бизнесом, как развить системность и стратегический подход в ведении бизнеса и увеличить доход, а также расскажет о том, как вести дела во время кризиса и грамотно пользоваться кредитами.

“Я искренне надеюсь, что данное пособие поможет как начинающим бизнесменам быть более эффективными, так и уже действующим – ведь довольно много бизнесменов ведут дела несистемно и таким образом недополучают доход на самом деле, хотя этого и не знают”, – отметил он.

"Азбуку предпринимателя" можно приобрести уже сейчас, обратившись к Терзи через Instagram. По словам автора, вскоре его практический курс появится в большинстве книжных магазинов.

Справка УНИАН. Богдан Терзи – украинский эксперт по финансам и управлению бизнесом, основатель финансовых компаний FinExpert и Finsiter, создатель и руководитель маркетинговой компании Amillidius. Является профессиональным инвестором.

Также, Богдан Терзи автор книги “Инвестирование – это просто” и более 200 бизнес-публикаций в деловых украинских изданиях.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/90318-ekspert-po-finansam-i-upravleniyu-biznesom-bogdan-terzi-prezentoval-svoyu-knigu-azbuka-predprinimatelya-v-unian.html