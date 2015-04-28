На сегодняшний день 35% украинцев поддерживают идею государственного финансирования партий - эксперт

Киев. 28 апреля. УНИАН. На сегодняшний день 35% населения Украины поддерживает идею государственного финансирования партий в той или иной форме.

Об этом сказал председатель Центра политических студий и аналитики Виктор Таран на пресс-конференции в УНИАН, ссылаясь на результаты исследования Центра.

По его словам, «кто-то говорит, что это должно быть финансирование уставной деятельности, кто-то говорит, что это должно быть предоставление бесплатной помощи во время избирательной кампании - предоставление помещения, полосы в СМИ». «То есть, 35% населения понимают, что без внедрения этого механизма очень трудно побороть политическую коррупцию», - подчеркнул он

Таран отметил, что в ВР была создана рабочая группа, в которую вошли общественные эксперты, представители политических партий, народные депутаты Украины и представители Министерства юстиции, которые начинали разрабатывать законопроект о финансировании политических партий. «Но на этапе подготовки Министерство юстиции вышло из рабочей группы и подготовило свой законопроект, к сожалению, не учтя в нем очень много позитивных норм, которые продолжает нарабатывать рабочая группа», - подчеркнул эксперт. Таран отметил, что в результате на рассмотрение Верховной Рады правительством был внесен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансирования деятельности политических партий» (№2563), который имеет ряд коррупционный рисков и не вводит до конца элементы открытости, прозрачности и подотчетности в вопросе финансирования партий.

Таран подчеркивает, что среди коррупционных рисков данного законопроекта - недостаточность ограничения общей суммы добровольных взносов для юридических лиц, что может привести к тому, что «олигархи, которые имеют очень много юридических лиц, смогут через них и дальше засылать неограниченные финансы, поэтому мы не сможем снять влияния олигархов на политику». По его словам, еще одним риском является неопределенность ответственности политических партий за возврат средств, полученных с нарушением требований закона. Он добавил, что, в частности, в Польше в отношении партий, которые это правило не соблюдали, ликвидировали свидетельство, устав и они были лишены права участия в политической жизни страны.

Третьим риском Таран называет неурегулированность вопроса, кто должен осуществлять перевод средств на банковский счет партий, если добровольный взнос осуществляется в наличной форме. «Таким образом мы не избавляемся от черного кэша, который и сейчас заносится в партии, который не учитывается», - добавил он.

Эксперт считает, что между первым и вторым чтением законопроекта необходимо внести поправки, которые будут предусматривать, что финансируются не только партии, которые уже есть в парламенте, но и те, которые имеют поддержку в обществе, то есть набирают 2,5-3% голосов на выборах. По его словам, также в законопроекте не прописан механизм контроля за расходованием средств политических партий со стороны контролирующих институтов. Он считает, что контроль должен быть, в частности, со стороны Минюста, Комиссии по вопросам добропорядочности, которая будет создана при Кабмине и ЦИК. «Без этого контроля партии получат замечательный бонус из бюджета», - подчеркнул он.

Таран подчеркнул, что также не прописаны в законопроекте вопросы отчетности. По его словам, в европейских странах есть традиция, что партии отчитываются ежеквартально о поступлении средств от частных лиц и юридических фирм, которые сделали пожертвования для партий.

Таран подчеркнул, что еще одним дополнительным риском становится и то, что закон, в случае его принятия, должен вступить в силу только с 2017 года. «Отложив действие закона на 2 года, мы рискуем, что он потеряется среди текущих проблем и может вообще не вступить в действие», - считает эксперт.

Старший аналитик Transparensy International Ukraine Алла Волошина отметила, что принятие законопроекта в таком виде, как он есть, напоминает ямочный ремонт совершенно разбитой дороги». По ее словам, таким законопроектом достичь кардинальных изменений не удастся. Как подчеркнула эксперт, если не предусмотреть прозрачный механизм государственного финансирования партий и конкуренцию между парламентскими партиями и теми партиями, которые близки к прохождению в ВР, то «от государственного финансирования получат бонусы не только политические партии, но и олигархи, которые их будут финансировать, потому что это просто удешевит олигархам контроль над политическими партиями».

Таран отметил, что, «с одной стороны, законопроект требует изменений, с другой – у нас нет времени медлить с введением государственного финансирования политических партий, которое поможет Раде освободиться от власти олигархата. Единственный выход из сложившейся ситуации – принять законопроект в первом чтении и перед рассмотрением во втором чтении внести изменения для устранения всех коррупционных рисков».

По его словам, времени остается критически мало, потому что правительство обещало Международному валютному фонду, что законопроект будет принят уже в июне. Он добавил, что от качества законопроекта и результатов голосования зависит не только то, получит ли Украина следующие транши выделенной кредитной линии, но и преодоление политической коррупции в стране и уменьшение влияния олигархов на политику.