Победители голосования в Совет общественного контроля при ГБР заявляют об угрозах со стороны Трубы (видео)

Они заявили, что обратились в ГПУ из-за угроз и давления со стороны директора ГБР.

Киев. 21 октября. УНИАН. Победители голосования в Совет общественного контроля (СОК) при Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют об угрозах со стороны директора ГБР Романа Трубы.

На пресс-конференции в УНИАН одна из победителей голосования Екатерина Кувита отметила, что в прошлую пятницу состоялась презентация отчета о результатах онлайн-голосования за состав СОК. По ее словам, презентация состоялась в закрытом режиме и без онлайн-трансляции, хотя победителей голосования уверяли, что такая трансляция проводится.

Кроме того, Кувита отметила, что Труба заявил победителям голосования, что отказывается их утверждать. Также, по ее словам, Труба оказывал давление на победителей голосования, требуя написать заявления об отказе от участия в СОК, а в противном случае угрожал уголовной ответственностью.

«Роман Труба своими действиями пытается сделать все, чтобы не заработал СОК, и, соответственно, не заработала Дисциплинарная комиссия, в состав которой входят три представителя СОК из общего числа пять членов Дисциплинарной комиссии. В связи с этим мы подали заявление в Генеральную прокуратуру о совершении преступления директором ГБР», - сообщила Кувита.

В свою очередь другой победитель голосования Ростислав Попович заявил, что, по его убеждению, Труба поступил так, потому что ему не нужен ни Совет общественного контроля, ни Дисциплинарная комиссия, ни Управление внутреннего контроля, он хочет единолично управлять всем, что происходит в ГБР.

«Он вчера собрал нас и сказал: «Напишите заявления об увольнении, потому что я считаю, что СОК избран неправильно, и вообще, он не нужен на сегодняшний день», и пригрозил нам, что, если мы не напишем заявления об увольнении, он будет привлекать нас к уголовной ответственности. Поэтому мы решили, пусть новый генеральный прокурор рассмотрит эту ситуацию, и обратились к нему с заявлением о преступлении по ст.365 УК (превышение власти и служебных полномочий лицом правоохранительного органа)», - сказал Попович.

Надежда Коренная, еще одна победительница голосования заявила, что отсутствие в ГБР Совета общественного контроля, а, соответственно, и Дисциплинарной комиссии, привело к тому, что за время существования ГБР фактически невозможно привлечь к ответственности, уволить следователей или других работников Бюро за совершение дисциплинарных проступков, нарушение закона.

«Поскольку победителями голосования стали те, кто не будет выполнять указания Романа Трубы, он решил любой ценой сделать все, чтобы этот Совет не функционировал. Поэтому он нас собрал и начал угрожать уголовными производствами. Он нам сказал: «Пока я вас не назначил, вы еще не можете быть фигурантами уголовных производств, но, как только назначу, тогда сразу вы ими будете», - сказала Коренная. Она также добавила, что «вина» победителей голосования, по мнению Трубы, в том, что они победили.

В свою очередь, еще один победитель голосования Василий Апасов считает, что Труба надеется через изменения в закон о ГБР установить фактически единоличное управление этим органом. Апасов пояснил, что на сегодняшний день, согласно закону, в Дисциплинарную комиссию ГБР должны входить три представителя Совета общественного контроля и два человека по назначению директора ГБР, а решение Дисциплинарной комиссии обязательно к исполнению директором ГБР. Победитель голосования отметил, что в новом законе, который, вероятно, будет принят парламентом во втором чтении, в Дисциплинарной комиссии будет семь членов по назначению директора ГБР и только три - от СОК. При этом, отметил Апасов, решение Дисциплинарной комиссии будут иметь лишь рекомендательный характер, а последнее слово в дисциплинарных производствах будет исключительно за директором ГБР.