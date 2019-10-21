В Украине начался набор на программу «Креативная молодежь изменит Украину» (видео)

Подать заявку для участия в трехдневном интенсиве можно до 18.00 24 октября.

Киев. 21 октября. УНИАН. В Украине начался набор на учебную программу «Креативная молодежь изменит Украину», организованную Фондом семьи Богдана Гаврилишина.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель Фонда Елена Бекренева.

По ее словам, программа создана для молодых украинцев, которые готовы развиваться и вкладывать полученные знания в развитие страны.

Бекренева добавила, что у Фонда есть и другие молодежные программы, в частности, «Молодежный делегат Украины в ООН», с помощью которой украинская молодежь получает возможность представить страну на международном уровне и осознать свою ответственность за правильный путь развития страны.

Председатель Фонда отметила, что пятеро выпускников их программ стали народными депутатами нынешнего созыва, кроме того, большое количество выпускников работает в органах местной власти.

"Ответственность является ключевой ценностью всех наших программ. И это основа для построения успешной Украины. И эта ценность также стала основой для нашей новой программы «Креативная молодежь изменит Украину», - отметила она.

По словам директора Украинского культурного фонда Юлии Федив, в настоящее время государство финансирует запуск восьми программ по менеджменту различных секторов культуры и искусства, на каждую из них выделено от 1 до 2 млн гривен, а обучение в каждой из программ должны пройти от 150 до 200 участников.

Федив добавила, что целью организации таких школ является повышение уровня компетенции молодежи в секторе культурных и креативных индустрий, приобретение ими новых знаний и навыков для участия в международных проектах и организации собственных.

Как отметила менеджер по PR и коммуникациям Фонда семьи Богдана Гаврилишина Марианна Елейко, молодежь уже проявляет высокий интерес к программе «Креативная молодежь изменит Украину» - за первые часы после объявления начала конкурса было подано около сотни заявок.

Она рассказала, что участников программы ожидают три дня интенсивного обучения проектному менеджменту по специально разработанной программе, которая основывается на методах дизайн-мышления и психологических теориях и позволит участникам разработать ценностно-ориентированные проекты, стать более эффективными при реализации своих креативных идей, находить партнеров и привлекать финансы, а также сделать свои проекты более медийными и популярными.

В фонде отмечают, что программа будет полезной для организаторов различных фестивалей и мероприятий, менеджеров креативных пространств, креативных предпринимателей и инноваторов в сфере культуры.

По словам Елейко, будет организовано пять школ в трех городах для участников в возрасте от 18 до 35 лет из разных областей страны.

Так, с 1 по 3 ноября во Львове пройдет обучение для участников из Волынской, Тернопольской, Винницкой, Закарпатской и Николаевской областей, а с 8 по 10 - из Львовской, Черновицкой, Одесской, Полтавской и Житомирской.

Кроме того, с 8 по 10 ноября участие в программе с локальной школой в Киеве смогут принять участники из Киева, а также Киевской, Донецкой, Херсонской, Кировоградской и Ривненской областей.

Еще две учебные программы проведут в локальной школе в Харькове: с 15 по 17 ноября для молодежи из Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Черниговской областей и Крыма, а с 22 по 24 - из Луганской, Сумской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Черкасской областей.

Представитель Фонда добавила, что участники программы станут одними из первых, кто получит возможность воспользоваться услугами уникального чат-бота - помощника по созданию проектов.

По ее словам, бот поможет в написании проектов, систематизации информации, которую надо подготовить для потенциальных партнеров, и подскажет, на какие вопросы следует дать себе ответ, реализуя собственную творческую идею.

Елейко подчеркнула, что участие в программе бесплатное для отобранных на конкурсной основе участников, а организаторы покрывают расходы на проезд, проживание и питание. Регистрация заявок на участие в обучении, по ее словам, продлится до 18.00 24 октября по ссылке, которую можно найти на сайте Фонда и на Facebook-странице программы «Креативная молодежь изменит Украину».

Арт-куратор, выпускница программы «Молодежь изменит Украину» 2015 года Юлия Харченко отметила, что она проходила похожее обучение в Польше и, используя полученные знания, смогла позже разработать и воплотить в жизнь свой проект - Международный художественный симпозиум в Кошице (Словакия).

Харченко подчеркнула, что представление своих идей на различные конкурсы и воплощение этих идей в успешный комплексный проект требует немалых знаний и навыков в области менеджмента в креативной индустрии, а именно такие знания может предоставить программа «Креативная молодежь изменит Украину».

Справка УНИАН. Фонд семьи Богдана Гаврилишина - благотворительная организация, основанная в 2017 году женой и детьми выдающегося украинца, всемирно известного экономиста и визионера доктора Богдана Гаврилишина. Главной миссией Фонда является поддержка молодежи для устойчивого развития ценностно-ориентированной Украины.

Учебная программа «Креативная молодежь изменит Украину» организована при поддержке Украинского культурного фонда.

Подать заявку для участия в трехдневном интенсиве можно до 18.00 24 октября http://bit.ly/2oQ3uLS.