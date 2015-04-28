Дополнительный сбор на импорт автомобилей в размере 5% может быть отменен уже к концу года – Ассоциация автоимпортеров

Киев. 28 апреля. УНИАН. Дополнительный 5-процентный сбор на импорт автомобилей, установленный правительством как временная мера для стабилизации платежного баланса, может быть отменен уже к концу текущего года.

Такое мнение высказал на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

По его словам, сегодня, 28 апреля, в Женеве начались слушания комитета по вопросам платежного баланса Всемирной торговой организации, на котором рассматривался вопрос о ведении Украиной дополнительных ставок на импорт товаров.

"Я общался с членами комитета, с европейцами и японцами, и мои ощущения, что решение будет негативным и Украину заставят отменить этот импортный сбор. Насколько быстро это произойдет, пока не известно. Официально этот сбор должен действовать до 25 февраля следующего года, но я думаю, что уже в этом году мы его не увидим", - сказал Назаренко.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Верховная Рада приняла закон о вводе временных спецпошлин на импорт отдельных товарных групп, согласно которому дополнительный импортный сбор на транспортные средства составит 5% и будет уплачиваться на протяжении года.

В конце февраля министр финансов Наталия Яресько сообщила, что правительство ввело временные меры для стабилизации платежного баланса в виде сбора по импорту по ставкам 10% и 5%.

На данном этапе в правительстве сообщают, что в ближайшее время может быть принято решение о снижении ставок импортного сбора.