В Украине необходимо ужесточить ответственность за кражу автомобилей - эксперты

Киев. 28 апреля. УНИАН. В связи с ростом количеством краж автомобилей в Украине, украинскому правительству необходимо инициировать изменения законодательстве для повышения степени ответственности лиц, причастных к данным преступлениям, сообщил на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВАИИД) Олег Назаренко.

По его словам, недостаточный уровень ответственности за данные преступления стимулирует рост количества краж автомобилей.

"Если в той же Белоруссии уголовная ответственность за угон автомобиля составляет от 3 до 10 лет, в Грузии - также от 3 до 10 лет, Узбекистан - от 3 до 15 лет, а если есть чрезвычайные обстоятельства - смертная казнь, у нас - 17 тыс. грн. То есть, угоняют авто стоимостью 5 млн грн, а если поймают - заплатишь всего 17 тыс. грн", - отметил он.

Как сообщил присутствующий на пресс-конференции генеральный директор "ВиДи Групп" Артем Ткаченко, только за последний год количество случаев краж автомобилей в Украине выросло вдвое, а черный рынок украденных авто составил 5-7 млрд грн.

"Согласно официальной статистике, которую мы получили от органов МВД, в прошлом году в Украине было украдено 11,9 тыс. автомобилей. Если взять прогнозируемый рынок новых автомобилей в 2015 году на уровне 40-50 тыс. авто, то рынок украденных автомобилей составит 25-30% от этого объема. Очевидно, что цифры катастрофические", - сообщил Ткаченко.

Также он отметил, что стремительно ухудшилась и статистика раскрываемости преступлений, связанных с угонами авто.

"Если в 2013 году было раскрыто 53% данных преступлений, то 2014 году - только 28%. Это значит, что МВД находит только каждый четвертый угнанный автомобиль, три автомобиля - исчезают",- сказал Ткаченко.

Президент Лиги страховых организаций Украины Александр Филонюк в ходе пресс-конференции сообщил, что на сегодня уже подготовлено соответствующее обращение к правительству Украины с предложением объединить усилия профильных ассоциаций, законодателей и силовых структур для снижения уровня автомобильных краж.

"Мы собирались рабочими группами с ассоциацией импортеров (ВАИИД - УНИАН) и разработали ряд общих мер. С этими мерами мы обратились и готовы сотрудничать с правительством, органами законодательной и исполнительной власти с целью предотвращения случаев незаконного завладения автомобилем", - сообщил Филонюк.

Как сообщал УНИАН, по данным Госавтоинспекции наибольший рост краж автомобилей в 2014 году наблюдался в Донецкой области - на 344%, в Луганской области - на 335% и в Киеве - на 158,46%.

Как отметил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Анатолий Сиренко, “количество краж транспорта увеличилось, и если раньше похищали “Жигули” или более дешевые авто, то на данное время - это достаточно престижные транспортные средства”.