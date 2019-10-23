Немецко-украинский фонд при поддержке правительства Германии и Евросоюза за два года профинансировал малый и средний бизнес в Украине на 709 млн грн (фото)

Благодаря этим проектам сохранены 6217 и созданы 587 рабочих мест.

Киев. 23 октября. УНИАН. Немецко-украинский фонд (НУФ) за два года применения модели гривневого кредитования в рамках программы финансирования инвестиционных проектов для малого и среднего предпринимательства (МСП) в Украине при поддержке правительства Германии и инициативы Европейского Союза EU4Business профинансировал 217 проектов на общую сумму 709 млн грн, благодаря чему сохранены 6217 и созданы 587 рабочих мест.

Об этом сообщил руководитель фонда Валерий Майборода на пресс-конференции в УНИАН, где представители НУФ, Представительства Евросоюза в Украине, Немецкого банка развития KfW и банков-партнеров НУФ «Кредобанка», «Укргазбанка» и «Банка Львов» в рамках Европейской недели предпринимательства презентовали результаты второго года реализации модели гривневого финансирования МСП в Украине.

Валерий Майборода рассказал, что модель реализуется за счет займа от правительства Германии через KfW в размере 10 млн евро и финансовой помощи на компенсацию валютных убытков от Евросоюза в рамках инициативы EU4Business в размере 5 млн евро. За счет этой компенсации средства от правительства Германии были конвертированы в гривню и предоставлены банкам-партнерам для финансирования МСП в размере 300 млн грн.

«Благодаря разделению валютных рисков с Евросоюзом в рамках модели, фонд смог, несмотря на негативные валютные ожидания в начале реализации программы, начать активное финансирование инвестиционных проектов», - отметил он.

Также Майборода сообщил, что по состоянию на 1 октября гривневая модель позволила увеличить размер программы поддержки МСП почти на 50% - до 14,7 млн евро, что расширяет объемы кредитования МСП и увеличивает буфер для компенсации валютных рисков.

«Мы благодарны правительству Германии, которое предоставило финансирование для поддержки МСП Украины, и Европейскому Союзу за предоставленный Украине грант для компенсации валютных рисков. Такая синергия помогла создать приемлемый кредитный продукт», - отметил директор Офиса KfW в Украине Курт Штрассер.

Координатор сектора экономики, торговли и международного сотрудничества Представительства Евросоюза в Украине Симоне Раудино сообщил, что, с учетом отличных результатов работы модели гривневого кредитования и программы поддержки инвестиций МСП, делегация ЕС в Украине рассматривает пути масштабирования модели компенсации валютных рисков.

Исполнительный директор НУФ Олег Стринжа, в свою очередь, сообщил, что фонд работает над привлечением новых кредитных ресурсов от международных финансовых организаций для использования в рамках гривневой модели кредитования МСП. «Мы даем компромиссную модель долгосрочного финансирования с понятной маржой для банков», - подчеркнул он.

В пресс-конференции приняли участие: Симоне Раудино, координатор сектора экономика, торговля и международное финансовое сотрудничество Делегации Европейского Союза в Украине; Курт Штрассер, директор офиса KfW в Украине; Олег Стринжа, исполнительный директор НУФ; Валерий Майборода, и.о. руководителя НУФ; Михаил Медко, директор департамента малого и среднего бизнеса АБ "Укргазбанк"; Алексей Кучер, региональный директор ПАО «Кредобанк»; Ульяна Городиская, директор департамента по развитию бизнеса АО АКБ «Львов».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/90444-nemecko-ukrainskiy-fond-za-dva-goda-profinansiroval-malyy-i-sredniy-biznes-v-ukraine-na-709-mln-grn.html

Справка УНИАН. Европейская неделя предпринимательства в Украине является частью общеевропейской кампании по развитию малого и среднего бизнеса, содействию предпринимательству и информированию о поддержке ЕС для развития частного сектора.

Евросоюз с 2014 года вместе со своими финансовыми учреждениями мобилизовал для Украины более 13 млрд евро кредитных средств и 2 млрд евро грантовых средств для стабилизации экономики, поддержки комплексных реформ и оказания помощи в улучшении жизни украинцев.

Немецко-украинский фонд (НУФ) представляет собой небанковское финучреждение, созданное в 1999 году при участии Национального банка, Министерства финансов Украины и Немецкого банка развития KfW.