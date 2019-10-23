В Киеве презентовали факсимильные издания Реймского Евангелия и Венского Октоиха (фото)

С 2009 года издательство «Горобець» начало программу «Возвращаем в Украину культурное наследие», в рамках которой состоялось создание этих факсимильных изданий.

Киев. 23 октября. УНИАН. В Киеве презентовали факсимильные издания Реймского Евангелия XI века и Венского Октоиха ХII века.

Презентация состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

По словам директора издательства «Горобець» Анны Горобец, с 2009 года это киевское издательство начало программу «Возвращаем в Украину культурное наследие», в рамках которой состоялось создание этих факсимильных изданий.

«Создавая издания факсимильной типа, задействованные в программе профессионалы возвращают средневековые рукописные памятники, которые находятся за пределами Украины. Таким образом, бесценные манускрипты становятся доступными ученым, а также всем, кто интересуется историей и культурой. Мы представляем выпуск факсимильных изданий двух рукописных книг: «Реймское Евангелие» и «Венский Октоих», - отметила она.

По словам генерального директора Национального заповедника «София Киевская» Нели Куковальской, до сих пор в Украине издавалось только факсимильное издание кириллической части Реймского Евангелия. «Теперь презентованное факсимильное издание состоит из двух частей. В первой - воссозданные страницы рукописного памятника обеих частей - кириллической XI в. и глаголической ΧΙV в., то есть в том виде, в котором книга хранится сейчас в муниципальной библиотеке г. Реймс (Франция)», - добавила она.

Куковальская отметила, что для работы над факсимильным воспроизведением Реймского Евангелия Национальный заповедник «София Киевская», издательство «Горобець» и муниципалитет города Реймс подписали трехстороннее соглашение. Большую помощь в этом процессе предоставило Посольство Украины во Франции и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур лично.

По ее словам, печать была осуществлена при поддержке Украинского культурного Фонда и за благотворительный счет. Большой вклад для сбора средств внесла звезда мировой оперной сцены Виктория Лукьянец.

В свою очередь заместитель генерального директора Национального заповедника «София Киевская» Вячеслав Корниенко отметил, что во второй части издания содержатся результаты современного изучения рукописного памятника украинскими учеными.

Кроме того, директор издательства «Горобець» Анна Горобец отметила, что одним из источников, важных для исследования средневековой украинской рукописной традиции, является Венский Октоих (Кодекс Ганкенштейна) конца XII - начала XIII в., хранящейся в Австрийской национальной библиотеке (Codex Vindobonensis Slavicus 37). «Издание знакомит со страницами этой рукописи и исследованием использованных в манускрипте материалов, проведенным австрийскими учеными», - отметила она.

«Итак, благодаря совместным усилиям эти обе священные реликвии стали доступными как для специалистов, так и для всех, кто интересуется историей и языком украинской средневековой религиозной рукописной книги», - подытожила Горобец.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/90465-press-konferenciya-v-unian-na-temu-reymskoe-evangelie-11-v-i-venskiy-oktoih-12-v-vernulis-v-ukrainu.html