Из-за войны в Украине есть риск распространения инфекционных болезней – медики

Киев. 29 апреля. УНИАН. Из-за войны в Украине есть риск распространения инфекционных болезней.

Это подчеркнули медики на пресс-конференции в УНИАН.

По словам главного детского иммунолога Киева, доцента кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им.П.Л.Шупика Федора Лапия, на оккупированных территориях востока вакцинация не проводится.

«В период войны есть значительный риск распространения инфекционных болезней. Одна из болезней, которая связана с процессом миграции, полиомиелит. На оккупированных территориях востока вакцинация не проводится. Люди пытаются спасти жизнь, ищут лучшей судьбы, они прибывают в разные регионы страны. Когда есть такая интенсивность миграции, ослабляется контроль за инфекционными болезнями, возникновение одного эпизода или случая болезни может быть незамеченным. И когда проблему заметят, это уже будут десятки или сотни случаев заболевания. Эту проблему необходимо предотвратить, случаи болезни, смерти, инвалидизации. Речь идет о национальной безопасности нашей страны. Профилактика в медицине всегда экономически обоснована. Болезнь всегда забирает деньги из семьи, государства. Болезнь всегда дороже, чем ее профилактика», - заявил Лапий.

Как подчеркнул главный внештатный специалист Минздрава по специальности «детские инфекционные болезни», заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Крамарев, «сегодня альтернативы вакцинации нет. Украина делает все, чтобы обеспечить наших детей вакцинацией. В частности изменены процедуры закупки вакцин. Теперь Украина будет закупать вакцины через международные организации. Это будет способствовать удешевлению вакцин. Соответственно, мы сможем закупить большее количество вакцин», - сказал Крамарев.

По его словам, во многих регионах Украины существует дефицит некоторых вакцин.

«Минздрав создал рабочую группу по номенклатуре и закупке вакцин, которая уже начала работать. На следующей неделе будет создано техническое задание для закупки вакцин. На сегодняшний день в регионах «работают» вакцины, закупленные в 2014 году. Международные организации, в частности ЮНИСЕФ предоставили Украине вакцину против такой опасной болезни как полиомиелит, ведутся переговоры о гуманитарной поставке вакцины БЦЖ», - сообщил Крамарев.

В свою очередь врач-педиатр высшей категории, главврач сети клиник “Добробут” Андрей Виленский подчеркнул, что вакцинация - один из эффективных методов предотвращения заболеваемости, инвалидизации и смертности детей.

«Вопрос вакцинации был всегда актуальным для Украины, поэтому сеть клиник «Добробут» в течение многих лет ставит это направление своей деятельности в перечень актуальных. Каждый ребенок имеет право на безопасную вакцинацию, и сеть наших клиник может обеспечить это право. В «Добробуте» есть необходимые вакцины, достаточный запас до конца года, мы готовы удовлетворить имеющийся спрос. И мы готовы обеспечить пациентов вакцинами. К нам обращаются родители детей, которые хотят защитить своих детей от инфекций. Это наш основной контингент», - сказал Виленский.

По его словам, специалисты клиник «Добробут» разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого родители могут сами контролировать проведение прививок детей. «В этом приложении будет представлен индивидуальный календарь прививок. Отслеживая, как будет проводится вакцинация детей, родители смогут качественно захистит своих детей», - сказал Виленский.

Он уверил, что в клиниках «Добробут» цены на вакцины не будут повышать. «Мы понимаем потребность пациентов и не повышали цены на эту услугу, чтобы обеспечить детей вакцинацией. Вакцинация не только бизнес. Мы понимаем, что это и социальная программа, и бизнес должен нести в этом свою ответственность», - подчеркнул врач.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/56542