Общественные активисты призывают украинцев пользоваться услугами и товарами с наименьшим негативным влиянием на окружающую среду

16:00, 29 апреля 2015
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Киев. 29 апреля. УНИАН. Общественные активисты призывают украинцев пользоваться товарами и услугами, которые имеют наименьшее негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.

Как рассказала на пресс-конференции в УНИАН президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светлана Берзина, в Украине начался проект, который предусматривает информирование украинцев о возможностях рационального использования природных ресурсов и преимуществах использования органических продуктов, эко-продуктов и услуг.

«Проект «Устойчивое потребление – путь к сохранению окружающей среды и повышению качества жизни» направлен на потребление, которое должно трансформировать посыл - обеспечить более рациональное, более эффективное потребление различных товаров и услуг в сегодняшних экономических условиях», - добавила Берзина.

По ее словам, составляющими устойчивого потребления являются забота о здоровье, экономия ресурсов и, как следствие, денежных средств, а также повышение качества жизни людей. Берзина отметила, что в рамках проекта люди будут проинформированы о возможностях эффективного использования электроэнергии, воды и прочих ресурсов. Кроме того, они будут знать, как с помощью различной маркировки выбрать наиболее безопасный продукт или товар, что позволит рационально потреблять ресурсы и даст больше информации об экологической безопасности продукта.

«Благодаря маркировке потребитель может получить максимум информации об энергоемкости продукта в процессе потребления, например, о потере воды, если кран открыт», - сказала Берзина, добавив, что всю информацию о проекте можно найти на специальном портале www.gpp.in.ua.

При этом она сообщила о выявленных нарушениях со стороны многих украинских производителей при маркировке своей продукции под видом эко-продуктов.

«Много логотипов, которых нет ни в национальной системе аккредитации, ни в международной, ни в европейской», - отметила президент ВОО «Живая планета».

В свою очередь, заместитель главы правления Всеукраинской общественной организации «Союз потребителей Украины» Олег Цильвик выразил мнение, что причиной большого количества товаров с некорректной маркировкой на полках украинских магазинов является мораторий на проведение проверок бизнеса.

«Мы наблюдаем тенденции, когда рынок заполняется некачественной или фальсифицированной продукцией», - сказал Цильвик, сообщив о результатах исследования качества топлива на АЗС в Киеве и Киевской области, 30% которого является некачественным.

По его словам, согласно действующему законодательству претензии к производителю можно направлять только путем подачи судебных исков, но даже это трудно, поскольку обычно производители первыми подают иски к экспертам.

«Когда мы выявляем некачественную продукцию и публичным путем доводим эту информацию до потребителя, мы получаем иски в суд и вынуждены тратить много времени на судебные тяжбы», - добавил Цильвик.

При этом руководитель сектора энергетики и окружающей среды Программы развития ООН в Украине Сергей Волков выразил надежду, что реализация проекта поможет довести до населения реальную необходимость рационального пользования возобновляемыми и невозобновляемыми ресурсами планеты.

«Любое наше социально-экономическое развитие должно происходить таким образом, чтобы обеспечивать потребности нанешнего поколения, но не наносить невосполнимого ущерба существующим ресурсам, чтобы следующие поколения могли также обеспечивать свои потребности», - подчеркнул Волков.

Как сообщал УНИАН, по информации Федерации органического движения Украины, объем внутреннего потребления органических продуктов питания в Украине в 2014 году увеличился на 15% - до 14 млн евро с 12,2 млн евро годом ранее. Последние несколько лет продолжает расти количество производителей органических продуктов питания. Так, на начало 2014 года количество производителей данной продукции увеличилось до 175 предприятий.

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