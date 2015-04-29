Предприниматели-переселенцы с востока Украины призывают власти выделить им земли для строительства жилья

Киев. 29 апреля. УНИАН. Предприниматели-переселенцы с востока Украины призывают власти выделить им земли под постройку коттеджного городка под Киевом для 240 семей, покинувших зону антитеррористической операции, сообщил на конференции УНИАН активист общественной организации «Предприниматели востока Украины» Алексей Командиров.

«Мы призываем государство обеспечить конституционное право на получение земельного участка для строительства жилья», - сказал Командиров.

По словам активистов, на общем собрании членов общественной организации переселенцами была разработана концепция строительства коттеджного городка общей площадью до 10 га в Киевской области, на территории которого смогут проживать 240 семей-переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за военного конфликта на Донбассе.

Командиров отметил, что финансирование строительства жилья планируется исключительно за счет собственных средств, а 10% от построенного жилья переселенцы готовы передать семьям военнослужащих, погибших в ходе проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Переселенцы утверждают, что ведут диалог со многими иностранными застройщиками, готовыми инвестировать в строительство и обеспечить семьи ипотекой под небольшой процент, но для этого власти должны пойти им навстречу и обеспечить конституционное право переселенцев на землю.

Справка УНИАН. Согласно Земельному кодексу Украины, каждый гражданин имеет право получить бесплатно участок для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (в селах – не более 0,15 га, в городах – не более 0,10 га). Право на бесплатную приватизацию каждый гражданин может использовать только один раз.

Фото-новости: http://photo.unian.net/rus/themes/56559