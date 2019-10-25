Новосозданная ОО «Совет общественного контроля» будет контролировать деятельность ГБР (видео, фото)

Победители голосования утверждают, что директор ГБР не утвердил состав нового СОК, в связи с этим они приняли решение создать общественную организацию для того, чтобы контролировать деятельность ГБР.

Киев. 25 октября. УНИАН. При Государственном бюро расследований создана общественная организация «Совет общественного контроля».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом победители голосования в СОК при ГБР сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Как рассказала член правления ОО «Совет общественногоф контроля» Екатерина Кувита, директор ГБР Роман Труба 21 октября до конца дня должен был утвердить новый состав СОК, однако не сделал этого. Кроме того, Кувита заявила, что 22 октября на сайте ГБР появилось сообщение, что якобы Окружной административный суд запрещает ГБР публиковать результаты и назначать состав СОК.

«Роман Труба имеет целью избегать создания СОК как можно дольше. И таким образом он избегает создания дисциплинарной комиссии при ГБР и какого-либо контроля со стороны общественности за деятельностью ГБР. Именно поэтому мы решили создать общественную организацию «Совет общественного контроля» и работать в дальнейшем в формате общественной организации. Это будет площадка для систематизации всей информации по координации других правозащитников о работе ГБР», - заявила Кувита.

В свою очередь другой член правления ОО «Совет общественного контроля» Василий Апасов отметил, что новосозданная общественная организация будет мостиком между общественностью и ГБР.

«Наша общественная организация будет не только защищать наши интересы, хотя мы хотим доказать, что мы победили в голосовании и заставить директора ДРБ издать приказ о нашем предназначении, но мы хотим также и показать, что к нам могут обращаться и другие люди и общественные организации, которые считают, что их права были нарушены правоохранительными органами и органами власти», - отметил Апасов.

Председатель новосозданной общественной организации Денис Колесников заявил, что в общественную организацию входят квалифицированные юристы, адвокаты, а также журналисты. «Мы будем освещать незаконную деятельность правоохранительных органов, в частности, незаконное привлечение граждан к уголовной ответственности. Мы приглашаем всех, кому эта проблема не чужда, подключаться к работе нашей организации, а также приглашаем людей, пострадавших от деятельности правоохранительных органов, обращаться к нам, особенно тех, у кого нет финансового ресурса защитить себя», - сказал Колесников.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/90531-prezentacii-soveta-obshchestvennogo-kontrolya-pervoe-zasedanie-soveta-obshchestvennogo-kontrolya-v-unian.html