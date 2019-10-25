В Едином реестре судебных решений нет информации об определении, которым запрещено назначать новый состав Совета общественного контроля при ГБР - активисты (видео, фото)

В ГБР утверждают, что Окружной админсуд Киева в порядке обеспечения иска запретил директору ГБР утверждать новый состав Совета общественного контроля при ГБР.

Киев. 25 октября. УНИАН. В Едином реестре судебных решений нет информации об определении, которым запрещено назначать новый состав Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители общественной организации «Совет общественного контроля».

Заместитель председателя ОО Надежда Коренная отметила, что ситуация с запретом назначать победителей интернет-голосования членами СОК при ГБР непонятна.

Члены ОО отметили, что на сайте ГБР 22 октября, то есть после того, как истек последний день, на протяжении которого директор ГБР Роман Труба обязан утвердить новый состав СОК, появилась информация о том, что суд запретил совершать любые действия по утверждению нового состава Совета.

В то же время, отмечают общественные активисты, ни на сайте суда, ни в Едином реестре судебных решений нет никакой информации о соответствующем определении судьи Окружного административного суда города Киева Владимира Донца.

Члены ОО сообщили, что в связи с этим они обратились с апелляционной жалобой на решение судьи Донца в административный апелляционный суд.

Члены общественной организации допускают, что такое решение существует, и надеются, что это станет ясно уже в начале следующей недели. Если апелляционная жалоба будет принята к рассмотрению, то это означает, что решение действительно существует, пояснили они.

Следует отметить, что решение, которое запрещает Госбюро расследований назначать новых членов СОК, суд вынес по иску адвоката Михаила Коротюка. Он в свое время участвовал в конкурсе в СОК, но не прошел.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/90531-prezentacii-soveta-obshchestvennogo-kontrolya-pervoe-zasedanie-soveta-obshchestvennogo-kontrolya-v-unian.html