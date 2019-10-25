Активисты призывают правительство разработать механизм защиты обманутых покупателей жилья (видео)

Уполномоченное лицо общественной организации «Правозащитное объединение «За жилой комплекс «Приозерный» Валентина Гурина отметила, что в 2013 году общественные активисты при участии Алексея Гончарука разрабатывали законопроект о защите прав пострадавших инвесторов.

Киев. 25 октября. УНИАН. Общественные активисты призывают правительство и премьер-министра Украины Алексея Гончарука разработать механизм защиты обманутых покупателей будущего жилья от недобросовестных застройщиков.

Об этом сообщила уполномоченное лицо общественной организации «Правозащитное объединение «За жилой комплекс «Приозерный» Валентина Гурина на пресс-конференции в УНИАН.

«Алексей Гончарук, мы просим немедленно собрать заседание правительства и начать разработку стратегических механизмов защиты прав граждан, которые, фактически, являются бездомными. В противном случае мы будем обращаться в Европейский суд. Мы однозначно выиграем, и Украине придется платить сумасшедшие деньги. Чтобы этого не было, ищите виновных и садите их в тюрьму», - сказала она, добавив, что скандальный застройщик Войцеховский продолжает свою деятельность.

Гурина отметила, что в 2013 году общественные активисты при участии Алексея Гончарука разрабатывали законопроект о защите прав пострадавших инвесторов.

«Этот законопроект с рук Гончарука взял бывший министр ЖКХ Геннадий Зубко. В частности, он предполагал, что если жилищный объект строился с привлечением госсредств и термин его ввода в эксплуатацию превышает пять лет, то в таком случае объект должен быть достроен за средства местного и центрального бюджета. При этом должно быть последующее возмещение средств от виновных», - сказала она.

Гурина подчеркнула, что сейчас законы принимаются только под большой бизнес, а интересы обычных людей не защищены.

«Многие люди вложили деньги в строительство и живут на улице. Кроме того, есть объекты, в которые люди вселились, но там невозможно жить. Там или нет воды, или света, или канализации», - сказала она.

Также, по словам Гуриной, ни в одной стране постсоветского пространства и Европы люди, которые финансируют строительство жилья, не являются инвесторами в понимании закона об инвестиционной деятельности.

«Поэтому должны быть механизмы защиты… Гончарук был президентом ассоциации «Помощь пострадавшим инвесторам»… Он знает, что люди, которые вкладывают в строительство жилья, являются покупателями, а не инвесторами. То есть они должны быть защищены законом о защите прав потребителей. Но сейчас он говорит, что бизнес – всегда риск», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития громад и территорий намерено запретить финансирование покупки жилья в Украине до ввода его в эксплуатацию через государственные программы приобретения квартир.

Справка УНИАН. 25 октября 2016 года правоохранители завершили досудебное расследование по делу против киевского застройщика Анатолия Войцеховского. Следствием установлено, что Войцеховский в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий, некоторые из которых в 2014 году были переоформлены на подставных лиц. С помощью этих предприятий преступная группировка самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов. Также установлены неоднократные факты повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам. Отдельные объекты строительства, которые были введены в эксплуатацию на основании поддельных решений судов, незаконно регистрировались в Государственном реестре недвижимого имущества. В частности, установленные нарушения имели место при строительстве ЖК «Жемчужина Троещины» на ул. М. Закревского, 42А, БЦ «Доминион де люкс» на ул. Ушинского, 40, ЖК «Мега Сити» на ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А, ЖК «Сосновый бор» (квартал ул. Олевской, Клавдиевской, Бахмачской).

В течение 2019 года новостройки на Харьковском шоссе в Киеве несколько раз оказывались под риском отключения от электроэнергии из-за невыполнения технических условий относительно требований энергоснабжения и задолженности за потребленную электроэнергию.