Симферопольский вино-коньячный завод надеется сохранить лояльность потребителей после переноса производства в Днепропетровскую область

Киев. 29 апреля. УНИАН. Симферопольский вино-коньячный завод, одно из ведущих предприятий Украины по производству коньяков и алкогольной продукции, после оккупации Крыма в 2014 году и переноса производства на материковую Украину надеется сохранить лояльность потребителей к своей продукции.

Об этом в ходе пресс-конференции в информагентстве УНИАН сообщил генеральный директор Симферопольского вино-коньячного завода Сергей Иванов.

"В связи с событиями, которые произошли в марте прошлого года в Крыму, мы создали новую площадку, с нуля на материковой части Украины, в Днепропетровской области. Мы перевезли наших главных специалистов, перевезли наше оборудование. И уже через два месяца мы возобновили производство продукции", - сообщил Иванов.

По его словам, на сегодня в оккупированном Крыму осталось законсервированные производственные мощности завода, производство на которых полностью остановлено. Также Иванов подчеркнул, что предприятие вывезло все необходимые ингредиенты, в частности коньячные спирты, которые завод производил исключительно для своей продукции, но их количество ограничено, и на сколько хватит запасов - пока неизвестно.

Как отметил главный технолог завода Денис Петровский, смена производственной площадки никак не повлияла на качество производимой продукции предприятия.

"Наше предприятие не пошло по легкому пути других производителей, которые ушли со своими торговыми марками на другие мощности и стали разливаться на других заводах. Мы с нуля возобновили технологический цикл, закупили новое оборудование, фактически построили новый завод для продолжения выпуска качественной продукции", - сказал Петровский.

Он также добавил, что специалисты, которые работали над производством продукции в Крыму, продолжили свою работу на новом заводе.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции президент ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко отметил, что по его профессиональному мнению, качество продукции после изменения места производства не изменилось и соответствует всем нормам.

"Все что я попробовал: это были коньяки - обычный "Ай-Петри" и коньяк "Крымский отборный"; и водка, они соответствуют качественным ароматически-вкусовым показателям, они соответствуют тому, что я пробовал, когда предприятие развивалось в Крыму, и когда перешло в Щорск (пгт. Щорск, Днепропетровская обл. - УНИАН)", - сообщил Сидоренко.

Председатель Киевского горобласного центра защиты прав потребителей, качества и безопасности продукции Сергей Пономаренко в ходе пресс-конференции сообщил, что после переноса производства, завод предоставил ведомству все необходимые документы и подтвердил сертификацию своей продукции.

"В ходе регулярных проверок супермаркетов мы обнаружили продукцию Симферопольского вино-коньячного завода, которая вызвала подозрения - почему после аннексии Крыма на этикетке продукта указано, что производство находится в Крыму. Но сразу же руководство завода обратилось к нам, изложили ситуацию, что они переехали. Они пригласили наших инспекторов приехать к ним на завод, предоставили все документы, которые подтвердили качество продукции и что это не фальсификат", - сообщил Пономаренко и подтвердил, что продукция данного завода соответствует государственным нормам и стандартам качества по всем показателям.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными, 16 марта в результате нелегитимного референдума по вопросу о статусе Крыма самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации. После оккупации правительство Украины запретило украинским банкам работать в Крыму до окончания российской оккупации, а также полностью остановило транспортное сообщение.

С 27 сентября прошлого года в Украине вступил в силу закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины. Согласно документу, физические и юридические лица с местом проживания или регистрации на территории Крыма облагаются налогами как нерезиденты, а любые пассивные доходы резидентов с источником их происхождения с территории СЭЗ Крыма, полученные таким резидентом, подлежат налогообложению как иностранные.