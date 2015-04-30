«Укртранснефтепродукт» намерен подать иск против телеканала «Интер» о защите деловой репутации

Киев. 30 апреля. УНИАН. Государственное предприятие «Укртранснефтепродукт» намерено подать судебный иск против телеканала «Интер» о защите деловой репутации в связи с обвинениями в незаконной реализации нефтепродуктов, арестованных на время расследования в отношении компании ВЕТЭК Сергея Курченко.

Об этом заявил директор предприятия Владимир Гаврилов на пресс-конференции в УНИАН.

«В ближайшее время государственное предприятие обратится в суд с исковым заявлением к телеканалу «Интер» о защите деловой репутации и возмещении нанесенного ущерба», - сказал он.

По словам Гаврилова, 24 апреля на телеканале вышел сюжет о якобы незаконной реализации нефтепродуктов ВЕТЭК с представлением данных, которые не соответствуют действительности.

Директор госпредприятия отметил, что информация об объемах арестованных нефтепродуктов в 115 тыс. тонн, предоставленная телеканалом, не отвечает действительности, поскольку суммарно по результатам четырех постановлений об аресте общий объем составляет 97 тыс. тонн.

По словам юриста госпредприятия Надежды Ремизовской, доля высокооктановых бензинов и дизельного топлива в общем объеме арестованных нефтепродуктов была незначительной, а большую часть составляло сырье.

Юрист подчеркнула, что реализация топлива и сырья происходила по судебному представлению следователя в строгом соответствии с Уголовным кодексом Украины и постановлениями правительства, поскольку нефтепродукты имеют ограниченный срок годности и во избежание порчи должны быть конвертированы в денежный эквивалент, оставаясь при этом под арестом до окончания следствия.

«Все средства от реализации нефтепродуктов находятся на счетах предприятия и будут переданы соответствующей стороне по результатам расследования», - сказал Гаврилов.

Кроме того, Ремизовская отметила, что на данный момент реализована треть арестованных нефтепродуктов, а реализация еще трети продукции невозможна ввиду саботажа руководства Одесского НПЗ, которое отключило производственные мощности с целью недопущения транспортировки.

«Из 97 тыс. тонн треть была реализована, часть газового конденсата направлена на переработку, плюс треть – это те нефтепродукты, которые сложно в принципе куда-то транспортировать. По-простому говоря, они очень густые, там нефть, мазут. Температура плавления – 28 градусов, нагреть невозможно, нечем нагреть благодаря саботажу, который сейчас происходит… Где-то еще треть не продана», – подчеркнула юрист.

При этом цену реализации определяла Торгово-промышленная палата Украины по результатам экспертизы государственного предприятия «МАСМА».

По словам Гаврилова, у предприятия возникают проблемы с продажей арестованных нефтепродуктов на открытых тендерах.

«Госпредприятие просто не дает «откаты». Госпредприятие не делает этого, оно работает открыто и по закону, поэтому оно не выигрывает. … Цены на все тендеры мы даем ниже, чем конкуренты. Кому-то не нравится, что мы появились на рынке», - резюмировал директор «Укртранснефтепродукта».

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева в августе 2014 года по требованию компании «Интертрансгруп» арестовал денежные средства и имущество компании ВЕТЭК, подконтрольной скандально известному бизнесмену Сергею Курченко.

При этом ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что правительство Украины готово на конкурсной основе выкупать арестованные нефтепродукты Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего Курченко, для снабжения военной техники в зоне АТО.