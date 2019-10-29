В Украине планируют снять фильм по книге братьев Капрановых, учитывая в сценарии предпочтения современного зрителя (видео, фото)

По заказу создателей в Киеве провели социологическое исследование относительно привлекательности сценария для художественного фильма.

Киев. 29 октября. УНИАН. В Украине планируют снять художественный фильм «Кобзарь 2000 - фильм первый - Hard» по одноименной книге братьев Капрановых, учитывая в сценарии предпочтения современного зрителя.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил продюсер и сценарист Сергей Галетий.

По его словам, впервые в практике украинского кинопроизводства тестирование сценария проходит через соцопрос, который имеет целью получить перед съемкой фильма мнения киноаудитории, насколько этот сценарий им интересен и что, как они считают, можно сделать, чтобы этот интерес увеличить.

По убеждению Галетия, для всех создателей обратная связь на таком раннем этапе проекта очень полезна. «Мы обязательно многие мнения будем учитывать в дальнейшей работе... Мы будем обращать внимание, например, на жанровую интонацию. Надо делать фильм, чтобы он соответствовал запросу зрителя. Мы проанализируем, какие вещи вызвали или недовольство, или одобрение, то есть мы будем понимать, на что делать акценты», - отметил он.

В ходе соцопроса, который проводился в сентябре-октябре, было изучено мнение 400 зрителей, которые не менее двух раз в год посещают кинотеатры. Основные результаты были представлены на пресс-конференции.

По словам режиссера Алексея Даруги, соцопрос подтвердил, что современный зритель «избалован различными магическими эффектами, волшебными штуками и не воспринимает их всерьез».

На вопрос, на что будет похож фильм, он ответил: «Сейчас была премьера замечательного фильма «Джокер». Конечно, мы не ориентируемся на это, но я хочу, чтобы это было похоже по своей фактуре, глубине на «Джокер».

Как добавил Галетий, в книге «Кобзарь 2000» есть 4 эмоциональные доминанты - «эрос», «танатос», «мистика» и «ирония». «Это эмоциональные доминанты, касающиеся непосредственно каждого человека. Поэтому их сочетание не может не заинтересовать любого человека. И мы планируем делать акцент на эти доминанты при создании будущего нашего фильма», - сказал он.

Представителям СМИ был представлен тизер к фильму, работа над образами из потустороннего мира, в том числе создание сложного грима.

В рамках проекта планируется выпустить всего 5 фильмов за 5 лет. Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Как сказал писатель Виталий Капранов относительно социологического исследования, «ведущие мировые производители кино занимаются зрителем, изучением его запросов, и результат мы видим с вами на экранах. И с точки зрения рынка это правильно. Поэтому, если мы начинаем это делать, то, в конце концов, научимся. Так или иначе это нужно делать.

Капранов подчеркнул, что воспринимает проведение социсследования положительно.

Фото с прес-конференции: https://photo.unian.net/theme/90615-press-konferenciya-v-unian-kinolenta-kobzar-2000-film-pervyy-hard-pervoe-v-praktike-ukrainskogo-kinoproizvodstva-testirovanie-scenariya-cherez-socopros.html