Уникальная легкоатлетическая арена Sport Life - Запорожье открыта для профессиональных спортсменов

Украинские чемпионы отныне будут готовиться к соревнованиям самого высокого уровня на базе уникальной легкоатлетической арены Sport Life - Запорожье. Меморандум о сотрудничестве между группой компаний Sport Life и Федерацией легкой атлетики Запорожской области был подписан в Киеве.

За короткий период Sport Life восстановил в Запорожье практически разрушенную легкоатлетическую арену и отстроил современную спортивную базу, на которой могут заниматься спортом не только обычные любители спорта, но и профессиональные украинские спортсмены, которые готовятся к Олимпийским играм, мировым и европейским чемпионатам.

«Мы давно искали базу, на которой наши спортсмены могли бы тренироваться в межсезонье. Теперь у нас такая возможность есть. Сотрудничество с Sport Life - это прекрасный пример частно-государственного партнерства в спортивной сфере» - сказал на пресс-конференции в УНИАН Виктор Гринюк, президент Федерации легкой атлетики города Киева.

Михаил Букреев, президент Федерации легкой атлетики Запорожской области отметил: «Мы благодарны Sport Life за участие в этом уникальном эксперименте. У нас много талантливых спортсменов и тренеров, но для результатов в спорте нужны уникальные инфраструктурные объекты. Именно таков легкоатлетический манеж в Запорожье. После масштабной реконструкции - это современная функциональная база в Украине».

Заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, тренер Константин Рурак поблагодарил Sport Life за возможность тренироваться на площадке мирового уровня. «Я сам тренировался когда-то в этом легкоатлетическом манеже. Но сейчас это совершенно другой, новый и современный объект. Здесь осталась атмосфера теплого отношения к спорту и легкой атлетике, персонал Sport Life всегда готов помочь. Уверен, наше сотрудничество не только способствует популяризации легкой атлетики, но и поможет нам в подготовке к летним Олимпийским играм в следующем году», - сказал Константин.

Фото с пресс-конеренции: https://photo.unian.net/theme/90645-press-konferencii-v-unian-v-sport-layf-nachalas-podgotovka-sportsmenov-k-letnim-olimpiyskim-igram-2020.html