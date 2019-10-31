Рыбоводы просят Госрыбагентство отменить ликвидацию Новокаховского завода частиковых рыб - профильная ассоциация (видео)

По словам руководства завода, Госрыбагентство не предоставило никакого экономического либо технологического обоснования ликвидации завода.

Киев. 31 октября. УНИАН. Рыбоводы просят Государственное агентство рыбного хозяйства отменить ликвидацию государственного учреждения "Новокаховский завод частиковых рыб" и его присоединение к Херсонскому производственно-экспериментальному заводу по разведению молодняка частиковых рыб.

Об этом сообщил глава Ассоциации рыбоводов Украины Александр Чистяков на пресс-конференции в УНИАН.

"Преступный приказ о ликвидации Новокаховского рыбного завода ударит не только по всей отрасли, он ударит по нашим водоемам. Это угроза экологической безопасности наших водоемов. Поэтому мы считаем, что данный приказ Госрыбагентства о ликвидации Новокаховского рыбзавода частиковых рыб является антинародным и антигосударственным, потому что не подкреплен никакими научными либо экономическими обоснованиями", - сказал Чистяков.

По его словам, Новокаховский рыбзавод частиковых рыб - это самое мощное и самое большое рыбоводческое предприятие в Украине. Оно единственное разводит такую рыбу как лещ, плотва, судак, сом и другие.

Присутствующий на пресс-конференции директор Новокаховского рыбного завода частиковых рыб Игорь Дикуха отметил, что особенность завода заключается именно в том, что он занимается восстановлением традиционных для Украины видов рыб с помощью новых технологий, которые увеличивают эффективность использования прудового фонда, а также использования бюджетных средств.

"Случилось самое худшее: мы получили приказ Государственного агентства рыбного хозяйства №431 о прекращении государственного учреждения "Новокаховский рыбный завод частиковых рыб" путем присоединения его к более старому заводу и меньшему по площади, и, как я считаю, по технологиям, Херсонскому производственно-экспериментальному заводу, расположенному в Голой Пристани", - пояснил Дикуха, добавив, что никакого обоснования, экономического либо технического, руководство завода не получило.

Он подчеркнул, что ликвидацию Новокаховского рыбного завода частиковых рыб необходимо приостановить и провести необходимые расчеты и обоснования, а также провести обсуждение этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации рыболовов Украины, промышленный вылов рыбы и водных биоресурсов в Украине в 2018 году сократился на 25% по сравнению с 2017 годом и составил 61,5 тыс. тонн

По данным Госрыбагентства, объем выпущенной в украинские водоемы рыбы и водных биоресурсов в 2018 году составил 41 млн экземпляров, или более 1,6 тыс. тонн.