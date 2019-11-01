Бизнес призывает государство усовершенствовать механизмы борьбы и законодательство по противодействию кибератакам (видео)

По словам эксперта, в Украине стоит создать или отдельный комитет в Верховной Раде, или еще какой-либо орган, который помогал бы бизнесу взаимодействовать с государством в противодействии кибератакам.

Киев. 1 ноября. УНИАН. Представители бизнеса призывают органы власти усовершенствовать механизмы борьбы и законодательную базу в сфере противодействия кибератакам на Украину.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава рекламной компании «Амиллидиус» Богдан Терзи.

«Проблема кибератак на бизнес набирает обороты, их сейчас все больше и больше. Возможно, стоит для решения проблемы создать или отдельный комитет в Верховной Раде, или еще что-то, что помогало бы взаимодействовать с органами власти, например, Киберполицией, по противодействию кибератакам. Новый орган именно на этом бы и специализировался, и очень быстро рассматривал информацию о мошенниках и блокировал бы на территории Украины домен», - заявил он.

Он отметил, что из-за помощи «Амиллидиуса» одному из своих бизнес-партнеров в противодействии кибератакам на их бизнес, мошенники переключились непосредственно на его компанию.

«В прошлый раз они атаковали наших клиентов. А когда мы все это рассказали, они начали и нас «бомбить». Мы легко к этому относимся, потому что получим через неделю решение суда и их сайты заблокируют», - отметил Терзи.

Он также сообщил, что у компании есть необходимые знания и опыт - как практический, так и теоретический, чтобы бороться с такого рода мошенниками.

«Главное достижение, что мы победили весь негатив, который был создан мошенниками. Те методы, которые мы озвучивали, все сработали, и мы добились результата. Негатив на компанию нашего бизнес-партнера нивелирован», - сообщил он.

Глава компании «Амиллидиус» также добавил, что сейчас уже имеется вся необходимая информация и даже раскрыто имя мошенника, который находится в Российской Федерации, а также призвал при возникновении похожих прецедентов обращаться за помощью.

«Буду рад, если вы будете обращаться в нашу компанию, если у вас вдруг будут какие-то сложности. Мы всегда с удовольствием поможем и подскажем в борьбе с такими мошенниками», - завершил он.

Как сообщал УНИАН, глава рекламной компании «Амиллидиус» Богдан Терзи, клиенты которого неоднократно подвергались незаконным действиям мошенников, заявил, что кибермошенничество набирает обороты. Основными причинами он назвал недостаточную законодательную базу для противодействия кибератакам и мошенникам, а также низкий уровень финансовой и цифровой грамотности населения.