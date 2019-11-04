Матери Гандзюк вручили награду Ukrainian ID Awards, которой посмертно удостоена активистка (видео)

Президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная подчеркнула, что Катя Гандзюк стала «частью героической истории нашей страны».

Киев. 4 ноября. УНИАН. Матери Екатерины Гандзюк Надежде вручили международную премию Ukrainian ID Awards, которой ее дочь была посмертно удостоена 6 июня 2019 года.

Награду на пресс-конференции в УНИАН вручила президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная.

«Я хочу вам от имени гражданского общества передать награду, которая адресована вашей дочери, в ее память. Знайте, что ее подвиг, ее поступок ценят люди, она для нас была бы чрезвычайно ценна живой. Мы все хотели бы, чтобы она была лидером движения сопротивления, движения против коррупции, несправедливости. Но, к сожалению, этого не произошло. Пусть она вам и вашему мужу, папе Кати Гандзюк, напоминает, что этот подвиг люди не забывают. Катя уже стала частью героической истории нашей страны», - сказала Заболотная.

Мама активистки, приняв награду, поблагодарила. «Спасибо вам за высокую награду, за высокую оценку деятельности моего ребенка», - сказала Надежда Гандзюк.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне. По делу о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили.

6 июня суд приговорил организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.