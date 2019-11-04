Мать Гандзюк решила бороться, чтобы заказчики убийства ее дочери были наказаны (видео)

Она сомневается в том, что непосредственные исполнители нападения на Екатерину Гандзюк сделали это только ради денег.

Киев. 4 ноября. УНИАН. Мать активистки Екатерины Гандзюк Надежда приняла решение бороться за то, чтобы заказчики убийства ее дочери наказали.

Об этом Надежда Гандзюк заявила на пресс-конференции в УНИАН, посвященной годовщине со дня гибели активистки.

«Я год терпела, плача в подушку, а теперь решила, что буду, как и мой муж, бороться с этими ворами», - сказала она.

«Именно власть убила моего ребенка. Это - руководители Херсонской области Гордеев (бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев - УНИАН), его заместитель Рищук (Евгений Рищук - УНИАН), третий - Мангер (председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер - УНИАН). И ничего за год не изменилось - Гордеева и Рищука сняли, а Мангер продолжает руководить, собирая весь мусор в Херсонской области и понося имя моего ребенка», - добавила Надежда Гандзюк.

Кроме того, она выразила сомнение, что непосредственные исполнители нападения на Екатерину Гандзюк сделали это только с целью заработать деньги. «Они все были на войне, служили в АТО, но это - не воины. А сейчас говорят, что им не за что жить. Разве не было у них денег? У Торбина (организатор нападения Сергей Торбин - УНИАН) нашли при себе 10 тыс. долларов, и в доме его еще нашли деньги. Они - не воины, они - бандиты, которые по указанию херсонской власти выезжали на разборки», - убеждена мать активистки.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне. По делу о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили.

6 июня суд приговорил организатора выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина к 6 годам и 6 месяцев лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет заключения. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский. Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.