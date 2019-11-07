Интернет Ассоциация Украины призывает отозвать законопроекты об усилении госрегулирования рынка телекоммуникаций и разработать новые прогрессивные изменения (видео)

По мнению главы правления ИнАУ Анатолия Пятникова, необходимо разработать и принять новые законодательные изменения в телеком-сфере для ее более эффективного функционирования.

Киев. 7 ноября. УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) призывает власти отозвать законопроекты об электронных коммуникациях и о развитии инфраструктуры для цифровой трансформации экономики и общества, которые, по ее мнению, приведут к значительному увеличению вмешательства государства в регулирование рынка телекоммуникаций, кардинальному перераспределению этого рынка, а также резкому росту тарифов на интернет-доступ.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава правления ИнАУ Анатолий Пятников, необходимо разработать и принять новые законодательные изменения в телеком-сфере для ее более эффективного функционирования.

«После изучения этих двух законопроектов можем сказать, что никогда не было так тревожно за судьбу интернета, как сейчас, когда государство решило помочь его активно развивать… Обе команды, которые разрабатывают эти два законопроекта, пишут малопонятные вещи, потому что они очень спешат. Правительство и президент обещали всем дерегуляцию, а принесли в интернет репрессии. Суть нашего обращения в том, что мы призываем отозвать эти законопроекты и уделить время разработке нормального закона, который если и вводит какое-то дополнительное регулирование, то ответит на вопрос: какую проблему оно решает, потому что предлагаемые к введению нормы, на мой взгляд, не решают реальные проблемы на рынке, а только создают операторам дополнительные проблемы», - сказал Пятников.

В частности, по словам главы правления Интернет Ассоциации Украины, в одном из вышеупомянутых законопроектов предлагается считать любого, кто предоставляет услуги, полностью или частично состоящие из хранения, передачи информации в сети, поставщиком, который подпадает под госрегулирование.

«Под такое определение подпадает Telegram, Youtube и Facebook. Все эти люди должны будут, в случае принятия закона, отчитываться перед регулятором, подписывать только те договоры, которые строго установлены нашими чиновниками, и предоставлять услуги по правилам и тарифам, которые определяет регулятор», - отметил председатель правления ИнАУ.

Присутствующий на пресс-конференции председатель комитета ИнАУ по вопросам ИКТ в образовании, вице-президент УСПП Иван Петухов отметил, что данные законопроекты усиливают регуляторное давление на телеком-операторов и провайдеров, что противоречит европейским нормам.

«Своими определениями законопроект подводит каждого, кто не побеспокоился о хорошем и надежном пароле дома на своем Wi-Fi, под регулирование Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), и направляет в Налоговую службу. Так, как если вы «раздаете» бесплатно интернет, а бесплатно ничего нельзя «раздавать», то вы становитесь субъектом налогообложения…Под видом улучшения и так называемой независимости регулятора создается коррупционный и криминальный аппарат для уничтожения мелких участников рынка», - отметил Петухов.

По его словам, девятый год подряд в отечественном законодательстве не имплементируется важная норма, принятая в 2011 году ООН, о том, что доступ к интернету является неотъемлемым правом каждого человека.

В свою очередь, председатель комитета ИнАУ по вопросам прав человека и свободы слова Максим Тульев, который также присутствовал на конференции, отметил, что в Украине последствия данного регулирования в интернет-сегменте будут такими же, как и на рынке телефонии, который в настоящее время находится в упадке.

Он подчеркнул, что мобильная и стационарная телефонная связь в Украине была зарегулирована изначально, конечным результатом чего стало отставание нашего государства от европейских стран по темпам внедрения скоростного мобильного интернета на основе технологий 3G и 4G.

«Появится огромный рычаг действий. Регуляторное воздействие, которое уже существует, привело к тому, что рынок телефонии стагнирует, не развиваются новые технологии. Тоже самое будет в интернете, он будет дорогим, медленным и зарегулированным… Золотой принцип: не лезь в рабочую систему, если все хорошо работает», - отметил эксперт.

По мнению председателя комитета ИнАУ по вопросам прав человека и свободы слова, необходимо отклонить данные законопроекты и разработать совместно с профильными ассоциациями новые законодательные изменения, которые будут гарантировать гражданам Украины право на доступ к интернету, будет отсутствовать чрезмерная регуляция, а также присутствовать механизмы для решения существующих проблем в отрасли, в частности, мошенничества, связанного с мобильными операторами, которое не регламентируется нынешним законом.

Как сообщал УНИАН, законопроект №2264 об электронных коммуникациях зарегистрирован в Верховной Раде 15 октября, а законопроект №2320 о развитии инфраструктуры для цифровой трансформации экономики и общества зарегистрирован в парламенте 28 октября.

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, объединяет свыше 170 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной, а также нормативной базы Украины в телеком-сфере.