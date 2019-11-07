Для развития украинского ОПК необходимо ликвидировать концерн «Укроборонпром» и создать центральный орган власти для формирования политики в сфере оборонного комплекса – эксперты (видео)

По словам Плахуты, для решения проблем украинского ОПК нужны и законодательные изменения.

Киев. 7 ноября. УНИАН. Для развития украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) необходимо ликвидировать концерн «Укроборонпром», а вместо него нужно создать центральный орган власти, который будет формировать политику в сфере ОПК.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил эксперт по вопросам реформирования ОПК и системы оборонительных закупок Украинского института будущего Виктор Плахута.

«Мы считаем, что концерн должен быть ликвидирован, и вместо него надо создать орган власти. Концерн на протяжении года должен быть ликвидирован, а все его предприятия должны перейти центральному органу власти, который будет формировать политику ОПК. Это может быть министерство или агентство», - сказал он, добавив, что новый орган должен провести реформы госпредприятий, а потом быть регулятором в этой сфере.

Также Плахута подчеркнул, что «Укроборонпром» имеет структурные проблемы, так как пытается выполнять функции государственного органа власти.

«ОПК Украины состоит из государственных и частных компаний. Большинство госкомпаний сосредоточены в концерне «Укроборонпром». К сожалению, компании, которые входят в концерн, приходили в упадок. Немного оздоровило их состояние военная агрессия России. Но в целом «Укроборонпром» имеет структурные проблемы. Главный вопрос – нужен ли этот концерн, поскольку он пытается выполнять функции государственного органа власти, имеет регуляторные функции. Это неправильно», - отметил он.

Кроме того, по словам Плахуты, для решения проблем украинского ОПК нужны и законодательные изменения.

«Украине надо разработать и принять новые законы. В первую очередь, это закон про гособоронзаказ, который регулирует отношения между заказчиками и поставщика. Мы считаем, что нужно внести изменения в действующий закон. Открыть закупки, сделать понятные правила игры, публиковать перечень закупок на три года, чтобы предприятия могли строить планы», - сказал эксперт.

Плахута отметил, что еще один закон, который необходим для реформирования ОПК – это закон про особенности корпоратизации и приватизации.

«ОПК является специфической сферой. Поэтому нецелесообразно пользоваться законами, которые распространятся на обычные предприятия при корпоратизации или приватизации. Нужно разработать новый закон», - сказал он.

Также, по словам Плахуты, необходимо принять закон про военно-техническое сотрудничество для регулирования взаимоотношений между всеми субъектами.

Кроме того, Плахута отметил, что надо принять закон про защиту и безопасность иностранных инвестиций.

«Когда мы будем создавать общие предприятия или отдавать на приватизацию оборонные предприятия, государство должно четко понимать, кто инвестирует», - подчеркнул эксперт.

Присутствовавший на пресс-конференции директор оборонной компании Вадим Кодачигов отметил, что главная проблема частного бизнеса в сфере вооружения – отсутствие рынка сбыта.

«Монопольное право государства на экспорт военных технологий и технологий двойного назначения. Мы не имеем права диктовать свою цену и выходить на рынки. При этом совокупный потенциал украинских предприятий оценивается от 3 до 10 млрд долл. Однако, сегодня внутренний рынок сбыта потребляет 250-300 млн долл. Экспорт выше 500 млн долл. не растет», - сказал он.

Кодачигов подчеркнул, что главной задачей правительства и депутатов должна стать демонополизация экспорта вооружения.

«На данный момент у меня нет права самому выходить на рынок. Для этого я должен обращаться к спецэкспортерам. Есть «Укроборонпром», у которого есть 100 предприятий, незагруженных работой. Более того, есть спецэкспортеры, которые входят в концерн «Укроборонпром». Как думаете в чьих интересах они будут работать?» - сказал он.

Кроме того, по словам Кодачигова, чтобы экспортировать нужно пройти две процедуры.

«Первая – предоставление полномочий на право спецэкспортера. Вторая – предоставление разрешения от Госслужбы экспортного контроля. Могу сказать, что первая процедура совершенно бессмысленная и не несет ничего, кроме коррупционной составляющей. Я вынужден полтора-два года бегать за кучей бумажек, чтобы получить право продавать собственную продукцию. При этом, когда я захочу продать, мне нужно опять бегать за теми же бумажками», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил крайнее удивление тем, что харьковский «Завод имени Малышева» за последние десять лет построил только один танк для Вооруженных Сил Украины.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.