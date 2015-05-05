Улучшение позиции Украины в "Списке 301" повысит инвестпривлекательность страны – Госслужба интеллектуальной собственности

Киев. 5 мая. УНИАН. Улучшение позиции Украины в ежегодном «Списке 301» Торгового представительства США (USTR), позволившее избавиться от статуса «наибольшего нарушителя прав интеллектуальной собственности» в мире, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности страны.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказала глава Государственной службы интеллектуальной собственности Украины Алла Жаринова.

«То, что нас уже перестали признавать «пиратом №1» в мире, будет способствовать привлечению инвестиций в Украину... Неоднократно посольство США в Украине на всех экспертных совещаниях отмечало, что пока не будет решен вопрос защиты интеллектуальной собственности в Украине, инвестиции в страну не пойдут», - сказала Жаринова.

По её словам, согласно обновленному отчету USTR, Украина была перемещена на один уровень выше и изменила статус с «Приоритетной иностранной страны» (Priority Foreign Country) на «Перечень стран приоритетного наблюдения» (Priority Watch List).

Как отметила Жаринова, улучшение ситуации с защитой прав интеллектуальной собственности позволило также избежать применения санкций со стороны США в отношении Украины.

«Данные санкции имеют отношение ко всему экспорту из Украины в США», - подчеркнула глава Госслужбы интеллектуальной собственности.

Она также отметила, что на сегодняшний день компания «Майкрософт Украина» оценивает объем нелицензированного программного обеспечения (ПО), которое нелегально используется украинскими госорганами, в около 85%. В свою очередь, по данным Государственной службы интеллектуальной собственности этот показатель не превышает 35%. В связи с таким расхождением в оценке доли нелегального ПО Госслужба решила провести аудит государственных органов на законность использования программ.

Также, по словам Жариновой, сейчас ведется активная работа по разработке законопроекта относительно защиты авторских прав в интернете, который позволит существенно повлиять на пиратство в украинском сегменте сети.

Присутствующий на пресс-конференции директор Госпредприятия «Интелзащита» Виктор Лещинский добавил, что сейчас для защиты контента правообладателей в интернете также разрабатывается государственный депозитарий авторских прав.

«Это достаточно крупный реестр, в который правообладатели смогут заносить свои объекты авторского права и заказывать услугу мониторинга. Таким образом, они смогут мониторить, на каких ресурсах размещается их контент», - сказал Лещинский, добавив, что для сокращения пиратства в Украине госпредприятие также намерено заниматься досудебным урегулированием споров между правообладателями и распространителями контента.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Торговое представительство США (USTR) в ежегодном «Списке 301» поставило Украину на первое место по нарушению прав интеллектуальной собственности.

В конце мая 2013 года USTR инициировало расследование в отношении уровня защиты авторских прав, государственного регулирования и практик в сфере соблюдения прав интеллектуальной собственности в Украине.

28 февраля 2014 года было завершено расследование против Украины, по результатам которого Торговым представительством было принято решение, что неэффективная защита авторских прав в стране наносит урон экономике США. В то же время в связи со сложной политической и экономической ситуацией в Украине USTR приняло решение пока не применять никаких мер.

30 апреля текущего года USTR обнародовал обновленный отчет, в котором Украина улучшила свои позиции в рейтинге защиты прав интеллектуальной собственности, поднявшись в нем на одну позицию выше и тем самым избавившись от статуса «наибольшего нарушителя прав интеллектуальной собственности».