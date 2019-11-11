Украинские таксисты призывают президента Украины не подписывать закон о штрафах за перевозку детей в авто без детских кресел (фото, видео)

По словам главы Украинской таксомоторной ассоциации Андрея Антонюка, в развитых странах Европы разрешается не использовать детские кресла в общественном транспорте и в такси.

Киев. 11 ноября. УНИАН. Украинская таксомоторная ассоциация (УТМА) и Профсоюз таксистов Украины призывают президента Украины Владимира Зеленского не подписывать закон №1150 о штрафах за перевозку детей в автомобилях без детских автокресел и отправить его на доработку, предусмотрев обязательное использование таких кресел только в частных авто.

Как заявил на пресс-конференции в УНИАН глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, некоторые принятые в турборежиме Верховной Радой законы могут негативно повлиять на рынок такси, водителей и пассажиров.

«В первую очередь, речь идет о законе №1150 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей». Этот закон передан на подпись президенту Украины… Мы написали и сегодня отправим обращение к президенту Владимиру Зеленскому не подписывать его. Вернуть закон на доработку и внедрить обязательное использование детских автокресел только в частных авто», - сказал он.

Антонюк сообщил, что депутаты приняли закон с ошибками и недоработками и ни в одном законе Украины и подзаконном акте нет слова «детские автокресла».

«Депутаты этим законом предусмотрели штраф за провоз ребенка без кресла 510 грн за первое нарушение, а за каждое следующее по 850 грн. В Нацполиции уже заявили, что будут накладывать штрафы на всех нарушителей данной нормы. И на водителей такси тоже. Из-за ошибки законодателей можно будет оштрафовать любого, даже если вы будете перевозить ребенка в кресле», - сказал он.

По словам Антонюка, действующая редакция правил дорожного движения, на которую ссылается закон №1150, имеет противоречия в части перевозки детей.

«В частности, говорится, что запрещается перевозить детей ростом менее 145 см или не достигших возраста 12 лет в транспортных средствах, оборудованных раменями безопасности, без использования специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремня безопасности. Мы долго искали определение специального средства, но в автомобилях не определено такого понятия. На сайте парламента указано, что специальные средства – это резиновые палки, наручники, ручные газовые гранаты, патроны, баллончики», - подчеркнул он.

В то же время, как акцентировал Андрей Антонюк, другой пункт Правил дорожного движения говорит, что разрешается не пристегиваться лицу, которое учит вождению, водителям и пассажирам такси.

«Кроме того, согласно правилам предоставления услуг пассажирского транспорта, утвержденным постановлением Кабмина, пассажир такси имеет право перевозить ребенка на заднем сидении. То есть мы видим, что три равноценных подзаконных акта на перевозку детей имеют три разных взгляда», - сказал он.

Кроме того, Андрей Антонюк отметил, что стоимость авто с детским креслом вырастает минимум на 100 грн, а также увеличивается время подачи авто.

«Также детское кресло не так просто установить. Более того, в зависимости от возраста ребенка существуют разные кресла. Есть три вида. При этом возить три кресла в багажнике невозможно. Даже одно. Ведь нужно место для чемоданов. А как быть в ситуации, когда нужно везти семью с двумя детьми разного возраста? Этот закон выполнить невозможно», - сказал он.

Также, по словам Андрея Антонюка, обеспечение детскими креслами всех таксистов потребует значительных средств.

«Средняя цена кресла - 2 тыс. грн, а в Киеве около 25 тыс. авто такси. Если закон вступит в силу, то киевские таксисты должны будут заплатить около 50 млн грн. А по всей Украине – 400 млн грн. Соответственно, затраты будут возложены на потребителя», - сказал он.

Глава адвокатского объединения «Метод» София Шипилова отметила, что законодательством не определено, как должно быть оборудовано транспортное средство для перевозки детей.

«Работниками полиции будет применяться субъективный метод определения. А все штрафные санкции будут оспариваться в судах», - сказала она.

Глава Профсоюза таксистов Украины Василий Попик заявил, что в развитых странах Европы разрешается не использовать детские кресла в общественном транспорте и в такси.

«Например, в Польше обязанность иметь детские кресла распространяется на частный транспорт. Потому что этот транспорт может ехать на дальние расстояния с большой скоростью. В коммерческом транспорте не используются детские кресла», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей» (№ 1150).

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.ua/theme/90933-press-konferenciya-v-unian-na-temu-ukrainskie-taksisty-turborezhimu-v-verhovnoy-rade-stop.html