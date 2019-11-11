Правозащитники призывают изменить новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе в части системы разрешений и правил прохождения КПВВ детьми

По словам советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, решение всех вопросов, связанных с пересечением линии разграничения, должно соответствовать общей государственной политике обеспечения сохранения связей с жителями оккупированных территорий.

Киев. 11 ноября. УНИАН. Правозащитники призывают пересмотреть новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе в части системы разрешений и правил прохождения КПВВ детьми до 16 лет.

Об этом шла речь во время пресс-конференции в УНИАН по проблемным вопросам нового порядка пересечения линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

По словам правозащитницы, координатора адвокационного направления благотворительного фонда «Право на защиту» Дарьи Толкач, до недавнего времени процесс пересечения КПВВ регулировался особым порядком Службы безопасности Украины, который вступил в силу в 2014 году и неоднократно подвергался критике за дискриминационные нормы, необоснованные ограничения и оторванность от реальных нужд людей .

Толкач отметила, что 17 июля 2019 года правительством было принято постановление №815, утвердившее новый порядок пересечения линии разграничения с оккупированными территориями Донбасса. Оно должно вступить в силу 29 октября. Впрочем из-за общественного резонанса, который вызвали некоторые нормы постановления, начало действия нового порядка было отсрочено до 29 ноября 2019 года.

«Ожидается, что в течение этого времени в постановление будут внесены изменения, позволяющие улучшить ситуацию с пересечением КПВВ, а также будут способствовать укреплению связей с жителями временно оккупированных территорий», - отметила она.

Как отмечает Толкач, указом президента от 7 октября 2019 года соответствующим государственным органам была поставлена задача проработать вопрос упрощения перемещения людей и товаров с временно оккупированных территорий и принять меры для улучшения ситуации на КПВВ.

По словам Толкач, одним из положений, которое сейчас содержится в новом порядке, является необходимость получения разрешения на пересечение линии разграничения. Однако, по словам исполнительного директора общественного холдинга «Группа влияния» Татьяны Дурневой, разрешительный порядок пересечения линии столкновения должен быть пересмотрен. Он был установлен в 2015 году, когда действительно ситуация безопасности этого требовала, однако пока эта система больше приводит к стимулированию коррупции и увеличению продолжительности прохождения КПВВ.

«Сейчас все 5 КПВВ оборудованы соответствующими системами пограничного контроля. Это означает, что человека могут проверить непосредственно при пересечении им КПВВ и не нужно иметь его данные заранее. А разрешительная система способствует возникновению очередей, имеет многочисленные коррупционные риски. Кроме того, в ее работе часто происходят сбои, что приводит к коллапсу на КПВВ. Именно поэтому, на наш взгляд, актуальным является пересмотр подхода к организации пересечения линии разграничения и отмена разрешительной системы. Это также устранит искусственные препятствия для поддержки связей, не влияя при этом на уровень подхода», - отметила она.

Кроме того, как отмечает эксперт Центра прав человека ZMINA Алена Лунева, одной из важных причин отсрочки начала действия нового порядка стал вопрос пересечения линии разграничения детьми.

«Новый порядок предусматривает, что единственным документом для въезда и выезда детей в возрасте до 14 лет с оккупированных территорий должен быть загранпаспорт. Это нововведение было крайне негативно воспринято жителями оккупированных территорий, потому что теперь для выезда ребенка семья должна оформить паспорт для выезда за границу, который стоит почти 700 гривен. К тому же, в связи с ажиотажем, подать документы для оформления паспорта в Донецкой и Луганской областях практически невозможно», - подчеркнула Лунева.

«Мы предлагаем вернуть свидетельство о рождении в список документов, на основании которых ребенок может пересекать линию разграничения. Это позволит снизить социальное напряжение, при этом не повлияет на ситуацию с безопасностью. Такая позиция нашла поддержку всех заинтересованных органов власти, поэтому, надеемся, что соответствующие изменения будут приняты правительством», - добавила она.

Однако, по словам советника министра по делам ветеранов Артема Салихова, положительным нововведением постановления №815 является изменение подходов к урегулированию вопроса перевозки через линию столкновения товаров и вещей. Постановление предусматривает переход от перечня разрешенных товаров к перечню таких, перевозка которых запрещается или ограничивается и утверждается министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Проект соответствующего приказа обнародован на официальном сайте министерства, до 12 ноября продолжается его общественное обсуждение.

«Принцип, которым руководствовалась команда министерства, работая над приказом и постановлением, - максимальное упрощение жизни граждан Украины, которые вынуждены проживать на временно оккупированной территории, и обеспечение их конституционных прав», - отметил Салихов.

В свою очередь, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо считает, что решение всех вопросов, связанных с пересечением линии разграничения, должно соответствовать общей государственной политике обеспечения сохранения связей с жителями оккупированных территорий.

«Около 40 тысяч наших граждан каждый день проходят 9 кругов ада на КПВВ. Необходимость получения разрешения на проезд, очереди, тщательный досмотр вещей и изъятие тех, которых нет в списке разрешенных - все это не только не способствует сохранению связей, а наоборот - отдаляет наших граждан. Нам давно пора повернуться лицом к этим людям», - подчеркнул он.