Бизнес-тренеры советуют украинцам для увеличения уровня доходов инвестировать в собственное развитие: 16-17 мая в Киеве состоится конференция “Живые деньги”

Киев. 6 мая. УНИАН. Инвестиции в собственное развитие позволят украинцам повысить свой уровень благосостояния, несмотря на экономический кризис. Такое мнение в ходе пресс-конференции в УНИАН высказал бизнес-тренер, арт-терапевт, миллионер Евгений Дейнеко.

“Чтобы попасть из точки "А" в точку "Б", нужно инвестировать в свое развитие, в себя самого. В последние пять-семь лет мультимилионеры, миллионеры, когда я за ними наблюдаю, я вижу очень понятную, идентичную стратегию. Эти люди регулярно много обучаются. Самый простой способ быстро подняться - инвестировать в собственное развитие, в себя самого, в свои профессиональные навыки и психологию”, - сказал он.

Дейнеко проанонсировал проведение в Киеве 16-17 мая конференции “Живые деньги”, на которой бизнес-тренеры, финансовые консультанты, а также психологи расскажут украинцам как зарабатывать, несмотря на кризис, смену правительства и рост валют.

“В свое время я прошел этот путь от нуля, человека, который ничего не понимал и был далек от денег, через собственную работу над собой, через обучение, тренинги, чтение, начал двигаться в нужную сторону. И за 12 лет я стал спокоен за свое будущее и будущее своих детей. И этим всем я хочу поделиться с теми людьми, которые придут на конференцию”, - сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции маркетолог, блогер, миллионер Иван Зимбицкий отметил, что текущая система государственного образования является полностью устаревшей, а большинство предметов, преподающихся в вузах, - не применимы в жизни.

“Доказательством этого является то, что 99% людей не свободны финансово. Я нашел себе наставников-практиков, людей которые богаты, и стал учиться у них. И спустя менее 10 лет я стал финансово независимым человеком”, - сказал Зимбицкий.

Он сообщил, что будет выступать на конференции, где попробует научить украинцев преодолевать собственный “финансовый термостат”, внутреннюю планку доходов.