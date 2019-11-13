14 ноября ученые будут пикетировать Верховную Раду, требуя увеличения финансирования науки в госбюджете-2020 (видео)

Финансирование науки в Украине, начиная с 2016 года, только уменьшалось, вопреки закону о научной и научно-технической деятельности.

Киев. 13 ноября. УНИАН. Завтра ученые будут пикетировать Верховную Раду, требуя увеличения расходов на финансирование науки в государственном бюджете на 2020 год.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель профсоюза работников Национальной академии наук Украины Анатолий Широков.

По его словам, в профильном законе о научной и научно-технической деятельности предусмотрено, что, начиная с 2020 года, расходы на науку должны составлять 1,7% ВВП.

Однако, подчеркнул Широков, на сегодня объемы финансирования значительно меньше: в 2018 году объем финансирования составил 0,19% ВВП, в текущем году - 0,17%.

«Существует методика, согласно которой, если расходы на науку опускаются меньше 1%, то наука развиваться не может», - подчеркнул председатель профсоюза.

Также он добавил, что летом текущего года Национальный совет по вопросам развития науки и технологий через научный комитет предложил пошаговое увеличение финансирования науки до уровня 1,7%: в 2020 году - 0,34%, в 2021 году - 0,5% и в 2022 году - 0,65%.

Однако, Минфин заявляет, что средств для этого не хватает - нужно дополнительно 70 млрд грн, которых нет в госбюджете.

Также Широков прогнозирует, что в следующем году на науку выделят денег еще меньше, чем в текущем, так как прогнозируется увеличение ВВП, а процент расходов на науку предложен такой, как и в текущем году - 0,17%.

Также он добавил, что уменьшение финансирования научной отрасли началось еще с 2016 года - во время премьерства Арсения Яценюка.

В связи с этим, ученые приняли решение завтра провести акцию возле Верховной Рады для того, чтобы обратить внимание главы государства на катастрофическое состояние с финансированием науки. «Это заставило нас завтра провести акцию протеста. Мы собираемся на Майдане Незалежности в 9.30 и идем шествием мимо Кабмина к Верховной Раде, где завтра запланировано слушание проекта бюджета на 2020 год во втором чтении», - анонсировал Широков.

В свою очередь, заведующий отделом научно-технического комплекса Института электросварки имени Патона НАН Украины Виктор Головко отметил, что государство постоянно призывает ученых зарабатывать самим средства, однако заработанное учеными в них отбирает. «От нас требуют, чтобы мы сами зарабатывали деньги, но дайте нам тогда возможность заработать. Правительство установило порядок, что мы, заключая договор с заказчиком, должны требовать от него стопроцентную предоплату на исследования, которые он заказывает. И поэтому количество заказчиков у нас очень небольшое. Кроме того, наши партнеры на международных выставках часто предлагают нам бесплатно поставить оборудование, но наше государство требует с нас уплатить налог на, по сути, подаренное нам оборудование, а средства на это в бюджете не предусмотрены. Также существуют научные предприятия, использующие интеллектуальный капитал, заключая соглашение с предпринимателями. Заработанное такой совместной деятельностью делится пополам. Прибыль от совместной деятельности делится так, что 50% берет себе предприниматель, а 50%, которые заработали ученые, забирает государство в бюджет. При этом коллектив научного учреждения не получает ни копейки из заработанного своим интеллектуальным трудом», - сказал Головко.

Об аналогичной проблеме рассказал еще один участник пресс-конференции старший научный сотрудник Института ядерных исследований НАН Украины Владимир Улещенко.

«Я хотел подтвердить слова коллеги: печально выглядит, когда нам предлагают оборудование по 15 млн долларов, а мы не можем его взять, потому должны оплатить 3 млн государству, чтобы его завести в Украину. И даже если в институте есть необходимая сумма, то он не может ее оплатить, потому что не предусмотрена такая статья расходов», - пояснил он.

Также он добавил, что в Украине ни общество, ни правительство не понимают, что экономическая выгода от науки - это небыстрый процесс, и он не может дать результат уже сейчас.

«Много раз на научно-популярных лекциях мне задавали вопрос - вот, ты там что-то измерил, то выяснил, ну и что? Какая из этого выгода? Это такое понимание науки приводит к тому, что наука - дальний приоритет для правительства, потому что на ней голосов не заработаешь, а если заработаешь, то не скоро, лет через 30. Но все хотят быстро и сразу, но эффекта от науки быстро и сразу не бывает», - подчеркнул Улещенко.

В пресс-конференции приняли участие: глава профсоюза работников НАН Украины Анатолий Широков; зам. главы ЦК профсоюза работников НАН Украины, глава КРК профсоюза работников НАН Украины Виктор Столяров; доктор технических наук, зав. отдела Научно технического комплекса «Института электросварки» НАН Украины, глава профкома Виктор Головко; кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерных исследований НАН Украины, глава профкома Владимир Улещенко; доктор экономических наук, зав. отделом Института экономики природопользования и устойчивого развития НАН Украины, глава профкома Анна Обиход.