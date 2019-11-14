В 44 украинских учебных заведениях запустили пилотные проекты по внедрению дуальной формы образования (видео)

Эксперимент стартовал в октябре, и запланирован до 2023 года.

Киев. 14 ноября. УНИАН. С октября в 44 украинских учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования запустили пилотные проекты по внедрению дуальной формы получения образования.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров.

По его словам, эксперимент стартовал в октябре, и запланирован до 2023 года в 44 университетах и колледжах различных областей, в частности в пяти заведениях Киева и области.

Шаров отметил, что сейчас законодательное поле дуального образования находится в стадии формирования, поэтому в МОН для этого создана рабочая группа, которая активно работает, и внедрены пилотные проекты.

Рабочая группа наработала первые законодательные инициативы, которые были переданы в Верховную Раду и использованы при подготовке законопроекта № 2299 о внесении изменений в закон о высшем образовании. Изменения приняты народными депутатами в первом чтении.

"Мы надеемся, что, с одной стороны, Верховная Рада создаст первые законодательные основания, которые дают несколько больше, чем просто название "дуальная форма получения образования", и несколько больше представления о ней. С другой стороны, учебные заведения и рабочая группа наработают эксперимент. И на основании этого постепенно выкристаллизуется положение о дуальной форме получения образования. Сейчас проекты этого положения уже есть, и они находятся на стадии рабочей проработки", - сказал Шаров.

Он отметил, что МОН и, в частности министр образования и науки Анна Новосад, уделяют очень большое внимание именно внедрению дуальной формы образования как перспективной формы сотрудничества учебных заведений и работодателей и соискателей образования.

По словам директора учебно-научного института финансов, экономики и менеджмента им. А. Балацкого Сумского государственного университета Татьяны Васильевой, дуальное образование - это новый для Украины способ получения образования, который предусматривает сочетание обучения в заведениях высшего образования с обучением на рабочих местах для получения определенной квалификации на основе заключения договора.

Она сообщила, что проект по популяризации, адаптации и внедрению дуальной формы получения образования в Украине реализуется с 2014 года благодаря сотрудничеству МОН с представительством Фонда Фридриха Эберта в Украине, Украинской ассоциацией маркетинга, Немецко-Украинским агрополитическим диалогом, проектом "Восточного партнерства" "Дуальное образование в диалоге", Научно-методическим центром высшего и предвысшего профессионального образования, а также работодателями и представителями учебных заведений.

Как сказала координатор проектов представительства Фонда Эберта в Украине, член рабочей группы МОН Елена Давликанова, проект реализуется на основе немецкой практики.

Однако она отметила, что невозможно просто скопировать немецкую модель и применить ее в Украине, такую модель необходимо адаптировать под украинские реалии с учетом структуры экономики, законодательства, особенностей социального партнерства и других факторов.

Заместитель исполнительного директора по правовым вопросам Всеукраинского объединения областных организаций работодателей предприятий металлургического комплекса "Федерация металлургов Украины", член рабочей группы МОН Андрей Лукасевич отметил, что сейчас в Украине существует разрыв между требованиями рынка труда и знаниями и навыками, которые имеют выпускники.

"И именно дуальная форма получения образования поможет, чтобы студенты получили тот бесценный опыт, который приблизит их навыки к потребностям рынка труда. А с другой стороны, это позволит работодателям уже со школьной скамьи готовить себе кадры", - подчеркнул он.

Лукасевич отметил, что существует ряд ограничений в трудовом законодательстве, которые значительно сужают аудиторию соискателей дуальной формы образования, в частности запрет на допуск несовершеннолетних к выполнению работ с повышенной опасностью.

"Поэтому хотелось бы, чтобы дуальное образование стало толчком к изменениям в трудовом законодательстве для снятия этих ограничений", - сказал он.

По словам руководителя научно-методического кабинета непрерывного развития и образования взрослых "Научно-методического центра высшего и профессионального предвысшего образования", члена рабочей группы МОН Аллы Чайковской, большое внимание необходимо обращать на методическую поддержку процесса внедрения дуального образования и детально определить, каким образом практическая составляющая должна быть вмонтирована в этот процесс.

Она согласилась, что невозможно взять модель другой страны и без изменений ввести ее в Украине.

Как сказала Чайковская, перед внедрением необходимо, в частности, подготовить преподавателей и работодателей к этому, потому Научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования планирует провести ряд семинаров, тренингов и учебных курсов для преподавателей.

В свою очередь, менеджер отдела по обучению и оценке департамента работы с внутренним клиентом Академии ДТЭК ООО "ДТЭК", член рабочей группы МОН Инна Осадчук сообщила, что на их производственных предприятиях уже несколько лет работают студенты, обучающиеся по дуальной форме образования. Сейчас таких студентов 191.

Идеальной формой дуального образования для высших учебных заведений, по ее мнению, является график, когда 50% времени студент учится, а остальные 50% работает на предприятии, однако сейчас в Академии ДТЭК эту форму реализуют по графику 40% на 60%, где большую часть времени студенты находятся на рабочем месте.

Осадчук подчеркнула, что моделей дуальной формы обучения обязательно должно быть несколько в зависимости от специфики бизнеса, территориального расположения предприятия и учебного заведения и стадий их развития.

Как подчеркнула президент ГО "Украинская Ассоциация Маркетинга", доцент кафедры маркетинга Киевского национального экономического университета, член рабочей группы МОН Ирина Лилык, целью внедрения дуальной формы образования является, в частности, создание условий для того, чтобы в стране появлялись профессиональные специалисты, чтобы благодаря сотрудничеству учебного заведения и работодателя студенты еще на стадии обучения могли получать профессиональный рабочий опыт.

В завершение Васильева сообщила, что сегодня состоится первое большое совещание представителей учебных заведений и работодателей, в том числе представителей тех 44 заведений, где ввели пилотные проекты, во время которого его участники поделятся опытом внедрения дуальной формы получения образования.

В пресс-конференции приняли участие: Олег Шаров, генеральный директор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины; Елена Давликанова, координатор проектов Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине, член Рабочей группы МОН; Андрей Лукасевич, заместитель исполнительного директора по правовым вопросам Всеукраинского объединения областных организаций работодателей предприятий металлургического комплекса «Федерация металлургов Украина», член Рабочей группы МОН; Алла Чайковская, руководитель Научно-методического кабинета непрерывного развития и образования взрослых государственного учреждения «Научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования», член Рабочей группы МОН; Инна Осадчук, менеджер отдела по обучению и оценке департамента работы с внутренним клиентом Академии ДТЭК ООО «ДТЭК», член Рабочей группы МОН; Ирина Лылык, президент ОО «Украинская Ассоциация Маркетинга», доцент кафедры маркетинга КНЭУ, член Рабочей группы МОН. Модератор: Татьяна Васильева, директор учебно-научного института финансов, экономики и менеджмента.