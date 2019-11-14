Участники рынка поддерживают реформу «Укрзализныци» и выступают против идеи автоматической индексации грузовых тарифов (фото, видео)

Президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков подчеркнул, что вместо поиска эффективности внутри компании «Укрзализныця» пытается переложить бремя неэффективных операций на грузоотправителей.

Киев. 14 ноября. УНИАН. Руководители отраслевых объединений поддерживают реформу «Укрзализныци», которая предполагает разделение компании на три части, и выступают против идеи автоматической индексации внутренних грузовых тарифов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

«Все знают, насколько неэффективно работает «Укрзализныця». За последние 3-4 года тарифы выросли более чем в два раза, а показатели операционной деятельности компании за это время снизились. Сейчас в «Укрзализныце» хотят ввести автоматическую индексацию тарифов. Это показывает, что в компании не хотят ни с кем общаться, а просто хотят повышать тариф. Они предлагают его повышать на объем роста цен промышленных товаров, а также хотят добавлять инвестиционную составляющую», – сказал он, добавив, что такой составляющей может быть что угодно.

Каленков подчеркнул, что вместо поиска эффективности внутри компании «Укрзализныця» пытается переложить бремя неэффективных операций на грузоотправителей.

При этом, по словам главы «Укрметаллургпрома», «Укрзализныця» делает более выгодными транзитные перевозки, в частности, из России.

"По транзиту идут грузы, по которым мы конкурируем с россиянами. Прежде всего, по железной руде... Дело в том, что «Укрзализныця» предоставляет скидку 50% для транзитных грузов", - отметил он.

Также Каленков отметил, что бизнес поддерживает озвученные планы реструктуризации «Укрзализныци» - разделения на трех операторов - грузового, пассажирского и инфраструктурного.

«Необходимость этого шага анонсировалась еще в 2014 году. Но в этом направлении так ничего и не было сделано. Выделение пассажирских перевозок очень важно, так как грузовые перевозчики спонсируют пассажирские перевозки. Также надо делать конкурентным рынок тяги. На протяжении многих лет мы убедились – если рынок монополизирован, то он неэффективен» - сказал он.

В свою очередь, и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко считает, что автоматическая индексация тарифов негативно повлияет на зерновой рынок.

«Это уже третья попытка «Укрзализныци». Мы против этой инициативы. Дело в том, что более 40% экспортных контрактов осуществляется по форвардным условиям. То есть, зерно еще не посеяно, а мы его уже продаем. Поэтому для нас очень важно иметь прогнозируемый тариф. В условиях автоматической индексации мы не видим прогнозируемости», – отметил он.

При этом Иващенко отметил, что поддерживает разработку и принятие закона о железнодорожном транспорте, который предусматривает внедрение частной тяги на железной дороге.

«Также этот закон предусматривает создание комиссии по регулированию транспорта. Кроме того, мы поддерживаем решение «Укрзализныци» о выходе на IPO. Этот шаг поможет привлечь средства в компанию, что улучшит ее состояние», - отметил он.

Исполнительный директор Ассоциации производителей цемента Украины «Укрцемент» Роман Скильский отметил, что неэффективная логистика в «Укрзализныце» стала главной причиной сдерживания роста производства в цементной отрасли.

«Наши предприятия недополучили около 2% прироста в прошлом году в связи с логистическими проблемами. В следующем году этот показатель достигнет 6%», - сказал он.

Скильский подчеркнул, что предыдущие повышения тарифов повлекли рост стоимости перевозки цемента до 64%.

«Без создания национальной комиссии по регулированию на железнодорожном транспорте преждевременно говорить о повышении тарифов в целом. Не говоря уже об автоматической индексации», - отметил он.

Президент Союза химиков Украины Алексей Голубов поддержал коллег и добавил, что в правительстве нет системы и профессионалов, которые могли бы сконцентрироваться на поднятии промышленности.

«Мы собираемся, говорим, что некоторые шаги делать нельзя. Но воз и ныне там. Единственное, где есть стабильность в «Укрзализныце» - это ежегодное падение грузоперевозок. Клиенты уходят в другой вид транспорта», – резюмировал он.

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что также не поддерживает автоматическую индексацию тарифов для «Укрзализныци».

«Это вчерашний день. Сейчас есть много альтернатив перевозок. Поэтому тарифы должна определять конкуренция. В частности, конкуренцию можно создать в сегменте грузовых перевозок. Здесь должно быть несколько операторов. За счет конкуренции вырастет уровень сервиса. Члены нашей ассоциации готовы принимать участие в этой конкуренции. Там, где останется природная монополия, а это инфраструктура, должна работать комиссия», - сказал он, подчеркнув, что после каждого повышения тарифов падает объем перевозок.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры Украины, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и «Укрзализныця» подписали соглашение о начале процедуры выхода на IPO украинской железнодорожной компании.

В конце августа глава правления компании Евгений Кравцов заявил, что "Укрзализныця" намерена привлечь частный капитал для развития вокзалов и контейнерных терминалов, в частности, передать к концу 2020 - началу 2021 года в концессию одни из наиболее привлекательных для частного капитала активов - железнодорожные вокзалы.

2 октября Верховная Рада отменила перечень запрещенных к приватизации госкомпаний, среди которых, в частности, «Укрзализныця».

Также, "Укрзализныця" планирует завершить разделение на трех операторов - грузового, пассажирского и инфраструктурного - до конца 2021 года.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/91044-press-konferenciya-v-unian-reforma-ukrzaliznici-alternativa-tarifnym-iniciativam-gosmonopolii-i-edinstvennyy-put-k-snizheniyu-gruzovyh-zh-d-tarifov.html