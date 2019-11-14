Международная организация Global Ukraine презентовала уникальное приложение на базе технологии Smart City для повышения имиджа Украины и проведет в Киеве форум (видео)

Приложение будет представлено на платформах iOs, Android, Web и расскажет о будущих перспективах развития Украины с целью привлечения интеллектуальных и финансовых ресурсов.

Киев. 14 ноября. УНИАН. Международная общественная организация Global Ukraine презентовала уникальное приложение на базе технологии Smart City, которое будет способствовать повышению имиджа Украины на мировой арене.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила основательница Фонда Global Ukraine доктор Виолетта Москалу.

«Вы все слышали о технологии Smart City, которая дает отображение всего, что происходит в городе. Де-факто, наша технология - это новая технология, которую мы назвали Global Smart Nation. То есть, Smart City становится Smart Nation», - сказала она.

По ее словам, приложение будет способствовать сбору всего интеллектуального капитала нации и поможет сделать так, чтобы он (интеллектуальный капитал – УНИАН) стал катализатором новых инновационных проектов.

«Приложение поможет сгруппировать людей, которые имеют таланты, профессионалов, которые имеют лидерские качества, которые уже создали вокруг себя сообщества, а также творческих людей, которые создают бренды, культурные стартапы и креативный бизнес», - добавила Москалу.

Основательница Global Ukraine рассказала, каким именно наполнением будет представлено приложение.

«Там вы увидите людей, лидеров, амбассадоров, сообщества, социальные проекты, бизнес-нетворк. Мы также отдельно добавим туда проект Undiscovered Ukraine, где будут присутствовать некоммерческие бренды, на которые мы обычно не обращаем особого внимания. Эти бренды могут очень сильно прибавить к монетизации экономики и повышать ВВП Украины», - отметила она.

Доктор Виолетта Москалу сообщила, что приложение будет представлено на платформах iOs, Android, Web и расскажет о будущих перспективах развития Украины с целью привлечения интеллектуальных и финансовых ресурсов.

Справка. VIII Форум Global Ukrainians "Новые цифровые стратегии для устойчивого развития украинских общин" пройдет в Киеве 22-23 ноября 2019 года. Уникальность VIII Форума Global Ukrainians в создании пространства, с наибольшей концентрацией украинских талантов, лидеров и брендов, это уникальный и масштабный формат мышления и сотрудничества, это чрезвычайная синергия для расширения возможностей украинского бизнеса, это нетворкинг и контакты с представителями украинских бизнес клубов и бизнес хабов из сети Global Ukrainians (индивидуальные и организационные контакты с общинами в +80 странах мира), это позиционирование украинских креативных брендов в авангарде инновационных технологий в Украине и в мире, это инновационная технология #GlobalSmartNation, которая станет катализатором акселерации развития интеллектуального капитала Украины.

На Форуме ожидаются представители украинского правительства и органов местного самоуправления, народные депутаты, представители международных организаций и посольств в Украине, представители украинской бизнес и экспертной среды, которые смогут брейнштормить над стратегией привлечения интеллектуальных и финансoвых ресурсов трудовых мигрантов и диаспоры, для акселерации проектов местного развития в Украине и продвижения IT, HighTech и других креативных индустрий на глобальном уровне.

Международная общественная организация Global Ukraine - сеть молодых высокообразованных украинских экспатриантов. Организация создает коммуникационную платформу для украинцев из США, Канады, Австралии, Японии, стран ЕС, Азии и арабского мира.

В пресс-конференции приняли участие: доктор Виолетта Москалу, основательница Фонда Global Ukraine; Мария Мезенцева, народный депутат Украины, председатель межфракционного Объединения "Всемирное Украинство"; Дмитрий Живицкий, первый заместитель министра регионального развития Украины; Олесь Журавчак, заместитель министра культуры Украины (с 19.03 по 12.12.2014), советник по вопросам культурной дипломатии Global Ukraine; Юрий Федоренко, бизнес аналитик и советник по стратегическому развитию Global Ukraine.