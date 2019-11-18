После четырехлетнего спада рынок PR услуг в Украине показывает тенденции к росту и стремление компаний иметь долгосрочные стратегии - эксперты (видео)

По их мнению, все больше предпринимателей понимают важность репутации для устойчивого развития бизнеса и растущих продаж.

Киев. 18 ноября. УНИАН. После четырехлетнего спада, в 2018-2019 годах рынок PR услуг в Украине показывает тенденции к росту и стремление компаний иметь долгосрочную стратегию завоевания или удержания своих позиций на этом рынке, поскольку все больше предпринимателей понимают важность репутации для устойчивого развития бизнеса и растущих продаж.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал директор PR агентства Publicity Creating Валерий Курейко.

«Рынок практически не рос с 2014 по 2017 годы. Компании обращались с запросами по мероприятиям от месяца до трех, а все, что до года - это тактика. В 2018-2019 годах мы вернулись к человеческим взаимоотношениям с планированием на 3-5 лет. То есть, от года до пяти лет сейчас идет разработка стратегических документов. Надо все планировать», - отметил он.

По словам эксперта, все больше клиентов понимают важность репутации для устойчивого развития бизнеса, особенно в сфере В2В (бизнес для бизнеса), и отдают предпочтение комплексным программам. Но самое главное – многие руководители и владельцы бизнеса стали воспринимать PR как инструмент, который способствует достижению маркетинговых результатов, то есть продаж.

«Реклама – это определенный период, за который заплачено. Реклама заканчивается – активности заканчиваются, а, значит, и заканчиваются продажи. В отличие от рекламы, PR более стратегический, вложения в тексты, в видео и так далее действуют на долгий период. Он проникает глубоко в подсознание покупателя, после чего он лояльно относится к продукции компании. Также, кроме прямых покупателей, всегда есть заинтересованная аудитория: партнеры по бизнесу, производители. В PR вся цепочка прогружается, а не только покупатель», - отметил Курейко.

Также директор агентства пояснил, что компании, которые обращаются за PR услугами, обычно делятся на две группы. Первое – те, кто столкнулся с информационным или репутационным кризисом и стремится разрешить его. Вторая группа – компании, которые намерены «атаковать». Например, вытеснить конкурента, выйти на новый рынок или вывести новую торговую марку.

«Планирование нужно начинать, когда компания созреет. Ноябрь, декабрь – позволяет разработать стратегию, минимум на три года. У нас есть три продукта, которые мы вывели на рынок, и прекрасно работаем. Это PR-лифт. Есть нулевая точка и есть 25-й этаж – это год. За год можно продвинуться. Есть Репутационная лестница - на три года. 80% обращений к нам идет по трехлетнему периоду. Существует еще пятилетний период для компаний, которые имеют ограниченные ресурсы и постепенно растут. Это называется Информационный пирог. То есть, слой за слоем выкладывается информация, и в конечном итоге компания достигает своего результата и постепенно поднимается. Самый дешевый – годовой, но он очень насыщенный», - сказал Курейко.

Как отметила присутствующая на пресс-конференции PR-консультант, Account Director компании Publicity Creating Руслана Плис, в периоды неопределенности, которые переживает наша страна, репутация и доверие со стороны клиентов и покупателей крайне важны.

«В такие периоды, как переживает наша страна - определенные кризисы, сложная экономическая ситуация, постоянные изменения и ситуация неопределенности вообще - именно PR играет большую роль, потому что его конечные продукты: доверие, репутация, лояльность. Это как основа, на что можно опереться компаниям, брендам. Потому что, это то, что достаточно долго работает, если сравнивать с прямой рекламой», – сказала она.

Эксперт отметила, что, согласно проведенному опросу компаний на аграрном, строительном и логистическом рынках, 80% компаний используют PR инструменты. Более 60% опрошенных используют комбинированную схему, то есть часть работы самостоятельно, часть – внешним структурам - PR агентствам.

По мнению Плис, в комбинированной схеме важно не перепутать функционал и осознавать возможности привлеченного партнера. Если агентство обладает большим опытом, то поручить разработку стратегических продуктов лучше ему, а тактические моменты можно выполнить силами своих сотрудников.

Справка УНИАН. Publicity Creating - агентство, работающее на украинском рынке 21 год. Специализация Publicity Creating - стратегические коммуникации и PR, как в секторе В2В, так и в секторе В2С. За время работы на рынке агентство реализовало более 1500 проектов для 500 украинских и международных компаний.