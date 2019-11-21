Оргкомитет по подготовке мероприятий ко Дню достоинства и свободы отмечает важность объединения граждан для активного участия в развитии будущего страны (видео)

Активисты считают, что все проблемы в Украине можно решать, если должным образом граждане будут объединяться.

Киев. 21 ноября. УНИАН. Организационный комитет по подготовке общественных мероприятий ко Дню достоинства и свободы отмечает важность объединения граждан для активного участия в развитии будущего страны.

Об этом в УНИАН сказали участникам пресс-конференции оргкомитета по подготовке общественных мероприятий ко Дню достоинства и свободы на тему: «К 15-летию Помаранчевой революции. От Революции на граните до Революции достоинства».

Бывший заложник Кремля Николай Карпюк напомнил, что 21 ноября отмечается день архистратига Михаила, который является защитником и покровителем воинов, и поэтому, по его мнению, 21 и 22 ноября связаны в Украине со знаковыми событиями и днем «массового национального возмущения».

"Хочу сказать, что именно Помаранчевый майдан - это было возрождение нашей украинской традиции, которая заключалась в том, что каждая громада собирается на свои майданы, и, как правило, у храма, для решения наиболее актуальных вопросов общественной жизни", - подчеркнул Карпюк.

Также он считает, что события 2013-2014 годов надо понимать как национальное и традиционное явление, когда собирается нация для решения актуальных вопросов своей жизни. Карпюк отметил, что тогда его поразил очень высокий уровень самореализации украинцев.

"К сожалению, у нас все майданы, которые были ... - все они организовывались под лозунгом "против", и нам сегодня необходимо подумать о том, что для развития Украины нужно проводить майданы "за". Я сторонник того, что каждый слой общества должен сформировать свои общественные объединения, и в каждом регионе должны быть площадки, чтобы эти громады выносили на общественное рассмотрение наиболее актуальные и злободневные вопросы нашего бытия, и привлекали экспертов, аналитиков, разрабатывали программы выхода из сложных ситуаций, выносили это на рассмотрение власти, и чтобы был в Украине центральный майдан, на которой велся диалог общества с властью", - сказал Карпюк.

В этой связи он отметил, что в Украине необходимо создать широкий внутриобщественный диалог.

Глава правления ГО "Порядок и Достаток" Александр Мисюра отметил, что сегодняшние майданы является древней традицией Руси, когда проходили общие вече для решения любых вопросов, и в том числе, чтобы выразить недовольство правителю и призвать его "уходить". "Собственно как у нас произошло в 2014 году, то есть это никакой не госпереворот, как пытается доказать российская пропаганда. Это вполне законное волеизъявление народа", - сказал Мисюра.

Он убежден, что после Революции достоинства в 2013-2014 годах Украина идет к эволюции сознания, когда граждане должны осознать, что именно они должны управлять теми процессами, которые происходят в стране, в интересах своей страны и нации.

При этом, первый заместитель председателя коалиции участников Помаранчевой революции Петр Михайленко заявил, что в свое время Помаранчевая революция 2004 года была революцией сознания. Он выступает за то, что люди должны выходить на майданы. По его мнению, 21 ноября - это день, когда власть может услышать граждан, но он убежден, что сегодня не стоит призывать к каким-либо радикальным действиям.

В свою очередь руководитель БО "БФ "Памяти Небесной Сотни" Андрей Павленко отметил, что" надо менять страну, но начиная с себя».

"Как говорил еще академик Вернадский сто лет назад, только собственным примером мы можем что-то сделать и повести людей за собой. Если каждый украинец будет на своем месте собственным примером должным образом работать, думать об Украине и делать что-то для нее, мы будем самой мощной державой в мире", - считает Павленко.

В то же время, председатель правления ГО «Гвардия революции» Валерий Василюк высказал мнение, что, если говорить о необходимости изменения системы, то надо начинать изменения не с Киева, а с сел, где нет дорог, а иногда и света.

"Надо начинать с тех сел организовывать людей, чтобы была самоорганизация, чтобы можно было решать вопросы оттуда. Если начнется решения вопросов на местах, - это будет цепная передача, пойдет выше и выше", - сказал Василюк и добавил, что внушить людям веру в возможность изменений возможно только через объединение людей.

"Надо разъяснять, что только в единении наша сила", - отметил он.

При этом, глава благотворительного фонда «Стена народной памяти погибших за Украину» Роман Федчук убежден, что власть не уделяет внимание развитию будущих поколений.

"А именно благодаря тому, что власть не занимается будущими поколениями, мы будем иметь другие майданы, остальные акции протеста, и не дай Бог, они будут кровавые, потому что мы не меняем сознание детей, мы их обучаем еще по советским канонам", - сказал Федчук.

В этой связи он призвал всех украинцев помнить героев Майдана - Небесную сотню, героев войны с Россией на Донбассе.

В то же время, участник Революции достоинства Виталий Белецкий утверждает, что последние 5 лет воспитали у людей очень угрожающее ощущение - безразличие, и в частности, к близким, к стране и ко всем.

В этой связи он подчеркнул важность просвещения и уважения к истории, и к развитию национальной идеи, вокруг которой граждане будут объединяться.

Вместе с тем, Мисюра заявил, что любые проблемы в Украине - местные, региональные, общенациональные - можно решать, если должным образом граждане будут объединяться.

Для участия в пресс-конференции были приглашены: Николай Карпюк, бывший пленник Кремля; Петр Михайленко, Коалиция участников Помаранчевой революции; Артем Скоропадский, участник Революции Достоинства, активист Правого Сектора; Роман Федчук, БФ «Стена народной памяти погибших за Украину»; Юлия Цепун, вдова Героя Небесной сотни, БФ "Майдан Достоинства", ГО "Семьи Небесной сотни"; Александр Мисюра, ГО «Порядок и Достаток»; Виталий Белецкий, участник Революции Достоинства; Валерий Василюк, ГО «Гвардия революции»; Ольга Рутковская; Андрей Павленко, БО "БФ" ПАМЯТИ НЕБЕСНОЙ СОТНИ ".