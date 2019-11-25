Зоозащитники выступают за принятие законопроекта о запрете содержания диких животных при заведениях общественного питания и гостиницах (видео)

Кроме того, предлагается криминализировать зоофилию и снизить возрастной порог уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Киев. 25 ноября. УНИАН. Зоозащитники выступают за принятие проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира) (№2351), которым запрещается содержание диких животных при заведениях общественного питания и гостиницах.

Об этом они сказали на пресс-конференции в УНИАН.

Один из авторов законопроекта, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, депутат от «Слуги народа» Александр Мариковский, в частности, отметил, что ранее Украина ратифицировала международную Европейскую конвенцию о защите домашних животных, но «за 5 последующих лет ее нормы не были имплементированы в украинское законодательство».

«Сейчас, с учетом того, что в Украине сменилась власть, у нас появилось пространство возможностей для того, чтобы обеспечить для животных то достойное отношение, которого они заслуживают как жители планеты Земля», - сказал он.

Депутат также отметил, что статья 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях наказывает за жестокое обращение с животными, но она «практически не действует». «Это объясняется тем, что она не согласована с законом Украины «О защите животных от жестокого обращения». До сих пор за уничтожение видов растений и животных или их места проживания, которое охраняется Бернской и международными конвенциями, ратифицированными Украиной, не предусмотрена даже административная ответственность», - пояснил Мариковский.

Так, отметил он, целью принятия законопроекта №2351 является внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов по отношению к животным. По словам Мариковского, этот законопроект уже завтра начнет рассматриваться профильным комитетом по экологической политике и природопользованию.

В свою очередь, заместитель директора ОО «Медвежий приют - Домажир» Тарас Бойко рассказал, что этот законопроект вносит изменения в статью 25 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», которым «будет запрещено содержание медведей, тигров, львов и других диких животных при общепите, при гостиницах, в других местах, где демонстрация диких животных неприемлема, а также в частных домах и в частных дворах».

Бойко подчеркнул, что животные, которые живут в тесных клетках, страдают всю жизнь. Они, в частности, имеют проблемы с желудочным аппаратом, ведь их кормят остатками с кухни вместо подбора соответствующего рациона; проблемы с опорно-двигательным аппаратом, ведь иногда животные в клетках даже не могут встать в полный рост; проблемы с зубами, постоянный стресс.

Также Бойко отметил, что когда, например, медведь сидит в клетке возле ресторана или гостиницы, то это представляет общественную опасность.

Кроме того, представитель ОО «Открыть клетки» Светлана Руденко отметила, что законопроект №2351 снижает до 14 лет возраст, с которого лицо может привлекаться к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

«Увеличивается уголовная ответственность в ряде случаев. А также некоторые деяния, за которые сейчас предусмотрена административная ответственность - за них будет предусматриваться уголовная ответственность. Это, например, удовлетворение половой страсти, то есть зоофилия», - рассказала она.

Кроме того, Руденко отметила, что законопроект позволит эффективнее расследовать соответствующие случаи, в частности, из-за обязательства следователя назначить экспертизу причин смерти животного.

Среди прочего, в законопроекте говорится о запрете попрошайничества с животными; повышение стандартов обращения с сельскохозяйственными животными; запрет эвтаназии как метода регулирования численности животных.

Как рассказал директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, законопроект был разработан совместно депутатами и зоозащитниками. Им вносятся изменения в 11 законов и кодексов.

«Мы впервые вводим статью по борьбе с контрабандой диких животных и их дериватов», - отметил он и добавил, что предусматривается, в частности, что перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля редких видов животных и растений, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.