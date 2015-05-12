В Киеве состоялся допремьерный пресс-показ второй серии фильма «Украинская революция по воспоминаниям Всеволода Петрива»

Киев. 12 мая. УНИАН. Допремьерный пресс-показ второй серии фильма «Украинская революция по воспоминаниям Всеволода Петрива» состоялся сегодня в информационном агентстве УНИАН.

Фильм «Украинская революция» является результатом более четырех лет работы по экранизации воспоминаний генерал-хорунжего армии Украинской Народной Республики Всеволода Петрива. Действие фильма разворачивается во время Первой освободительной борьбы 1917-1921 годов. В начале 1917 года полковник российской императорской армии Петрив был начальником штаба дивизии, расположенной на Западном фронте, на территории современной Беларуси. После свержения царского правительства среди солдат-украинцев разворачивается национальное движение, которое приводит к формированию украинского полка имени Костя Гордиенко. Командантом полка избран Петрив. Большевики начинают вооруженный конфликт с Украиной, и полк вынужден прорываться на Родину с оружием в руках. Оказавшись в Киеве во время Арсенальского восстания, гордиенковцы становятся на защиту Центральной Рады. Они борются с большевиками, защищают Киев от российских войск Муравьева.

Лента состоит из двух серий: первая (выпущенная в 2012 году) описывает события с начала 1917 года до прибытия полка имени Костя Гордиенко в Украину, а вторая, только что завершенная серия показывает события января-февраля 1918 года в Киеве.

Музыкальное сопровождение в фильме осуществляет Национальный академический духовой оркестр Украины, песни исполняют Тарас Компаниченко и группа «Хорея казацкая».

Премьера полной версии фильма «Украинская революция по воспоминаниям Всеволода Петрива» (первая и вторая серии) состоится 14 мая в 19.00 в Доме кино (Киев, ул. Саксаганского, 6).

Кроме самой премьеры, съемочная группа планирует ряд других акций. 16 мая - показ полной версии фильма «Украинская революция по воспоминаниям Всеволода Петрива» с обсуждением в рамках акции «Открытая ночь» (Национальный музей Тараса Шевченко, Киев, бульвар Тараса Шевченко, 12); 20 мая в 16.00 - презентация музыки к фильму в Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины по адресу: ул. Лаврская, 9, корпус 26 (на территории Киево-Печерской Лавры); 25 или 26 мая (дата уточняется) - показ фильма под открытым небом (Киев, переулок Костя Гордиенко).

В творческую группу фильма вошли: Иван Канивец, автор и режиссер; Богдан Бенюк, народный артист Украины, исполнитель роли Михаила Грушевского и голос за кадром; Богдан Иванько, исполнитель главной роли (Всеволод Петрив); Олесь Доний, исполнитель роли Симона Петлюры; Владислав Куценко, военно-исторический консультант фильма.

Как сообщил Канивец, почти весь фильм был снят в Киеве. Над вопросом финансирования работали волонтеры, гонорары не выплачивались.