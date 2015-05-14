Украинский ювелирный дом Lobortas представил награды для Международной шахматной федерации

Киев. 12 мая. УНИАН. Украинский ювелирный дом Lobortas (Киев) представил награды в виде большого и малого кубков для Международной шахматной федерации (FIDE), которая наградит ими победителя финального этапа серии Гран-при FIDE.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил владелец Классического ювелирного дома Lobortas Игорь Лобортас.

«Большой и малый кубки – это главные трофеи мужской серии Гран-при FIDE... Работа сделана из нетленных материалов, то есть такие кубки будут сохранять свой вид 1000 лет», - сказал Лобортас.

Он отметил, что трофеи выполнены из серебра, золота и бриллиантов в авторской разработке ювелирного дома Lobortas.

«Это ручная работа, созданная без промышленных технологий», - добавил владелец ювелирного дома.

По его словам, большой и малый кубки будут вручены победителю финального этапа: малый кубок навсегда останется у победителя игр, а большой будет передаваться.

«Таким образом, шахматная федерация оставит главный трофей у себя или будет передавать другой федерации, и каждый год на такую награду будет дописываться новое имя победителя. А малый кубок навсегда останется у победителя, и на него он сможет дописывать свои собственные победы», - сказал Лобортас, отметив, что малый кубок также имеет уникальный элемент – печать.

По мнению владельца ювелирного дома, выставление в будущем такой награды на аукцион может вызвать чрезвычайно большой интерес у покупателей, а цены на этот кубок могут достичь неимоверных высот.

«Возможно, какие-то из этих кубков когда-то будут продаваться за миллионы. Будет продаваться уже не сам трофей, а надстроенная на нем история. Мы считаем, что это сочетание спорта, истории и искусства», - сказал Лобортас.

При этом он подчеркнул, что создание двух уникальных кубков, которыми будут награждать победителей в разных видах спора, может дать толчок к развитию новой истории мировых кубков и трофеев.

«Украина стала законодательницей нового направления, и у нас есть определенные договоренности, что эти разработки будут продолжаться и в других видах спорта», - отметил Лобортас, уточнив, что его ювелирный дом имеет опыт в создании хоккейных, футбольных трофеев и наград в бодибилдинге.

Как сообщал УНИАН, ювелирный дом Lobortas работает над созданием драгоценной награды для человека или группы людей, которые остановят войну в Украине.

Справка УНИАН. Классический ювелирный дом Lobortas создан в 1991 году и занимает одно из ведущих мест среди мировых производителей ювелирных изделий. В ювелирном доме работает около 100 мастеров, производство находится в Киеве.

Произведения ювелирного искусства, созданные мастерами дома Lobortas, завоевали мировые ювелирные награды, представлены в нескольких национальных музеях, включены в альбомы и каталоги и хранятся в частных коллекциях в разных странах мира.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/56865