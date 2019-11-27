Командир Грузинского легиона заявляет о попытке организации убийства его и членов легиона руководителем Обуховского райсовета (видео)

Мамука Мамулашвили заявляет о бездействии правоохранительных органов по расследованию этой ситуации.

Киев. 15 октября. УНИАН. Командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили заявляет о попытке якобы организации убийства его и членов легиона должностным лицом Обуховского райсовета Киевской области.

Об этом Мамулашвили заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Недавно было совершено покушение на меня и моего заместителя и еще нескольких бойцов Грузинского легиона в городе Обухов по заказу Ларисы Ильенко, которая сегодня является руководителем Обуховского районного совета и была ранее членом Партии регионов. Было использовано огнестрельное оружие - был ранен я и мой заместитель», - сказал он.

По его словам, они обратились в правоохранительные органы с заявлением, но «не видим реакции до сих пор». Мамулашвили утверждает, что якобы была еще одна попытка заказа его убийства, но исполнитель не сделал этого и готов дать показания правоохранителям в отношении заказчика, которым, по его словам, является Ильенко.

Он считает, что также к их преследованию причастен и бизнесмен Вадим Столар. Мамулашвили подчеркнул, что бойцы Грузинского легиона защищали независимость Украины на Донбассе, и «мы потеряли не одного бойца в Украине». Он отметил, что странным является отсутствие реакции правоохранителей на эту ситуацию, которая является угрожающей для жизни добровольцев, ставших на защиту Украины.

Мамулашвили напомнил, что в Киеве 2 октября сотрудники спецподразделения КОРД остановили автомобиль с легионерами, избили их, повредили их автомобиль и продержали около 8 часов в отделении полиции, после чего, не составив никаких протоколов о задержании, не предъявив никаких обвинений и не объяснив ситуацию в целом, отпустили их. Он утверждает, что к этой ситуации может быть причастна Ильенко. При этом Мамулашвили отметил, что во время задержания работники КОРДа позволяли себе ксенофобские высказывания в адрес грузин.

Также Мамулашвили добавил, что на следующий день, 3 октября, пострадавшие легионеры обратились с заявлениями в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро по расследованию ситуации, но получили только отписки. В частности, тогда было обращение в Печерский районный суд Киева, который решением от 25 ноября обязал территориальное отделение ГБР внести сведения в Единый реестр досудебных расследований совершения уголовного преступления.

Мамулашвили настаивает на том, что причиной для противостояния являются «финансовые интересы Ильенко», которая претендует якобы на базу Киевской области, где сегодня находятся бойцы Грузинского легиона.