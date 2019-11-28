Фестиваль классической музыки Odessa Classics-2020 состоится 3-14 июне и соберет более 150 музыкантов из разных стран мира (видео, фото)

28 ноября стартует продажа билетов на концерты и абонементов на фестивальные мероприятия.

Киев. 28 ноября. УНИАН. VI фестиваль классической музыки Odessa Classics состоится в Одессе с 3 по 14 июня 2020 года и соберет более 150 музыкантов из разных стран мира.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент фестиваля, народный артист Украины Алексей Ботвинов, представивший программу будущего культурного события.

Он обратил внимание, что уже третий год подряд основные ивенты фестиваля Odessa Classics объявляются ровно за полгода до его начала - это стандартная европейская практика, пока еще новая для украинских фестивалей.

«Этот фестиваль будет самым продолжительным в истории - будет проходить в течение 12 дней. Особый акцент в 2020 году будет сделан на эстонское искусство, эстонских артистов, на хед-лайнеров эстонской культуры в мире», - подчеркнул Ботвинов.

По его словам, 12 дней на разных сценах Одессы выступать также выдающиеся классические музыканты из Швейцарии и Германии, Бельгии и Израиля, Великобритании, Литвы и др. Они представят на фестивале свои самые актуальные программы, которые исполняют на других ведущих сценах мира.

«В целом программа очень разнообразна. Открывать ее будут артист-резидент фестиваля Даниэль Хоуп и его ансамбль - виртуозы Цюрихского камерного оркестра и приглашенные звезды. Даниэль Хоуп будет участвовать в трех концертах. Будет представлен его проект Air:A Baroque Journey - это новый взгляд на музыку барокко, проект очень интересный, в прошлом году в Канаде был признан концертом года», - отметил Ботвинов.

Он обратил внимание на то, что впервые в программе Odessa Classics будет балетный вечер с участием труппы цюрихского балета Yen Han Ballet Company Zurich. Это будет вечер современной хореографии в стиле неоклассики под фортепианную музыку соло в его (Ботвинова) исполнении.

Президент фестиваля сообщил, что с полной программой фестиваля можно уже ознакомиться на сайте Odessa Classics https://ua.odessaclassics.com/programa и отметил, что мероприятия будут проходить как в помещениях, так и open air.

В частности, 12 июня под открытым небом на Потемкинской лестнице состоится концерт Эстонского национального симфонического оркестра под управлением Неэме Ярви, который должен стать кульминацией музыкального классического марафона.

«Гастроли такого оркестра, как Эстонский национальный оркестр - это особое событие не только для фестиваля Odessa Classics, но и для всей страны. Потому что большой симфонический оркестр топ-уровня, которым является Эстонский национальный оркестр, очень редко приезжает в Украину», - подчеркнул Ботвинов.

По его словам, специально на концерты музыки Арво Пярта в исполнении Эстонского национального симфонического оркестра едут поклонники композитора из разных уголков мира. Уже подтвердили свой приезд туристические группы из Швейцарии, Германии и Австрии. Известно, что большая делегация культурной и политической элиты Эстонии приедет на фестиваль, чтобы специально поддержать маэстро.

Ботвинов акцентировал, что фестиваль будет проходить при поддержке Посольства Эстонии в Украине.

Чрезвычайный и полномочный посол Эстонии Каим Кууск сказал, что этот фестиваль является одним из лучших примеров хорошего сотрудничества стран в культурной сфере. И посольство имеет планы продолжить представлять в Украине лучшие культурные продукты своей страны.

По словам генерального директора фестиваля Odessa Classics Елены Зазули, сегодня стартует продажа билетов на концерты и абонементов на фествальные мероприятия. Доступны они будут через официальный сайт фестиваля, а также через операторов Ukrticket и Concert.ua, через кассы Одессы (в том числе в электронной продаже).

«Стоимость билетов начинается с 50 грн. Потому что мы считаем, что каждый человек имеет право в нашей стране попасть на классическую музыку, несмотря на уровень выступающих артистов. Конечно, это небольшое количество, но по такой цене билеты есть на все концерты», - подчеркнула Зазуля.

Она обратила внимание, что на концерты open air вход бесплатный.

Планируется, что совокупная аудитория концертов и других ивентов Odessa Classics 2020 превысит 25 тысяч зрителей.