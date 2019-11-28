6 декабря в Киеве состоится форум Ассоциации адвокатов Украины по уголовному праву и процессу (видео)

Участники мероприятия планируют обсудить последние изменения в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве.

Киев. 28 ноября. УНИАН. 6 декабря в Киеве состоится 9-й Форум Ассоциации адвокатов Украины по уголовному праву и процессу.

Об этом адвокат, партнер юридической компании EQUITY Law firm Александр Лысак сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что на форуме ожидается очень профессиональная дискуссия об изменениях в законодательстве, принятых в последнее время.

В свою очередь, партнер Адвокатского объединения Barristers Александр Шадрин добавил, что участники мероприятия планируют обсудить изменения в законодательство, которые «спешно принимаются» и являются «определенным вызовом» для адвокатов.

По его словам, будут обсуждаться вопросы, которые, в частности, касаются уголовного права и процесса, конституционного права, возможности защиты в Европейском суде по правам человека. Шадрин отметил, что участники форума обсудят ситуацию «с предвзятым отношением к стороне защиты при рассмотрении ходатайств, в частности о временном доступе к вещам и документам, с нарушением принципа равенства и возможностей сторон в уголовном процессе, защиты прав потерпевших в уголовном процессе...».

В то же время ассоциированный партнер Адвокатского объединения "Скляренко, Сидоренко и партнеры" Андрей Тригуб отметил, что ряд изменений в уголовном процессе являются «не до конца удачными и не до конца устраняют те проблемы, на решение которых были направлены».

По его словам, положительным моментом является то, что изменениями в законодательстве предусмотрено предоставление возможности стороне защиты непосредственно заказывать экспертизы - и не только в государственных экспертных учреждениях.

Как подчеркнул адвокат, логично, что в законе о судебной экспертизе остается норма о том, что судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы могут проводиться исключительно государственными учреждениями.

При этом Тригуб назвал проблемой положения законодательства, согласно которым ряд не очень сложных криминалистических экспертиз (фототехническая, портретная, почерковедческая и лингвистическая) должны осуществляться только в государственных учреждениях.

Он отметил, что эти проблемные вопросы будут обсуждаться на форуме.

В свою очередь, адвокат, партнер Адвокатского объединения Arzinger Екатерина Гупало отметила, что у нее изменения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство «вызывают стойкую ассоциацию с китайским проклятием, которое гласит: «Чтоб ты жил в эпоху перемен»».

По ее словам, законодатели не прислушаются к адвокатам и принимают решения, которые являются противоречивыми, и иногда не улучшают ситуацию, а запутывают ее.

«У меня такое впечатление, что и наши правоохранительные органы не успевают отследить, какие были внесены изменения», - отметила адвокат.

Гупало напомнила, что еще 25 сентября была декриминализирована статья 205 Уголовного кодекса относительно фиктивного предпринимательства. «И вчера я получаю от клиента решение о временном доступе и читаю квалификацию: статья 212 и статья 205», - добавила Гупало.

По ее словам, получается, что правоохранительные органы не знают, что уже нет уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.

«Поэтому, как маленькая реклама нашего форума, - не только для адвокатов, которые хотят разобраться в этих всех изменениях и отследить, а также этот форум будет полезным и для представителей правоохранительных органов, которые тоже, будучи заняты работой, не успевают отследить все эти изменения», - отметила Гупало.

Адвокат юридической компании Amber Law Company Вадим Иванин отметил, что последние изменения в уголовно-процессуальном законодательстве "не всегда учитывают требования современности, а порой вызывают еще больше вопросов».

По его словам, 17 октября вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства. Иванин добавил, что этими изменениями предусмотрена возможность закрытия судом уголовных производств, по которым не установлена личность преступника, и по которым истекли сроки давности, за исключением особо тяжких преступлений и тех, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы, если с ходатайством обратится прокурор.

Иванин отметил, что за «10 месяцев текущего года в Киеве учтено 403 тысячи преступлений, причем из этих преступлений процент раскрываемости составляет почти 76%, то есть, согласно изменениям, почти 300 тысяч преступлений фактически будут попадать в категорию, которая подлежит закрытию».

По его мнению, обращения прокуроров в суд о закрытии этих дел "фактически парализует работу судебной системы».

Адвокаты отметили, что все эти проблемные вопросы будут выноситься на дискуссию на форуме.