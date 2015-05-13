Украинские животноводы массово вырезают коров из-за нерентабельности производства молока – эксперт

Киев. 13 мая. УНИАН. Украинские животноводы массово вырезают коров из-за нерентабельности производства молока, вызванного снижением закупочных цен на фоне роста себестоимости производства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Ассоциации производителей молока Андрей Дыкун. По его словам, реальное сокращение поголовья коров в Украине в первом квартале текущего года было куда более значительным по сравнению с данными в 6,6%, обнародованными Государственной службой статистики.

«Я не согласен с цифрами, которые дает Госстат. Я думаю, что они просто боятся давать те цифры, которые сегодня есть. Такого массового вырезания коров, как сейчас… это ужас, что происходит», - сказал Дыкун, отметив, что, если сокращение поголовья продолжится такими темпами, то в ближайшие несколько лет украинская молочная отрасль будет полностью уничтожена.

В то же время также присутствовавший на пресс-конференции экономист департамента технического сотрудничества Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак подчеркнул, что особенно активно сокращается поголовье коров в хозяйствах населения.

«По сельхозпредприятиям темпы (сокращения поголовья – УНИАН) остаются высокими, но они не намного выше прошлогодних. В то же время по населению темпы снижения поголовья за последний квартал являются самыми высокими за последние годы. Это такой факт, который приведет к существенному сокращению производства молока в хозяйствах населения», - сказал Ярмак.

По его словам, значительное сокращение поголовья во многом обусловлено низкими ценами на молоко в Украине. Так, на сегодняшний день цены на молоко в стране являются самыми низкими в мире: около 19 евроцентов/кг молока экстра-класса и 10-11 евроцентов/кг в хозяйствах населения. Для сравнения, в Российской Федерации цены на молоко минимум в 2 раза выше украинских, а в странах ЕС средняя стоимость молока составляет 32-33 евроцента/кг.

Сложную ситуацию украинских производителей молока, по словам Дыкуна, усугубляет отсутствие доступа к заемному финансированию.

«Те, кто занимается эффективно производством молока, а именно средние по размеру предприятия, – они не имеют доступа к финансированию. Даже под 40% годовых на один год сегодня товаропроизводителю взять деньги нереально», - добавил президент Ассоциации производителей молока.

В свою очередь Ярмак отметил, что еще одной негативной тенденцией является ускорение темпов сокращения производства молока в сельхозпредприятиях.

«Это говорит о том, что не только происходит сокращение поголовья, но и некоторое уменьшение темпов наращивания продуктивности», - сказал он.

Ярмак также отметил, что на сегодняшний день украинская молочная отрасль крайне нуждается в поиске новых рынков сбыта. В частности, по мнению эксперта, наиболее перспективными регионами для экспорта «молочки» из Украины являются Юго-Восточная Азия и Северная Африка.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, поголовье крупного рогатого скота в Украине (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в январе-марте 2015 года сократилось на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составило 4,3 млн голов. В частности, поголовье коров уменьшилось на 6,6% – до 2,3 млн голов. Поголовье коров в 2014 году сократилось на 3,2% – до 2,4 млн голов.