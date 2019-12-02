Обыски на предприятии ООО «Палп Милл Принт» уже привели к убыткам в размере 4 млн евро и сорвали контракты на 11 млн евро - гендиректор предприятия (видео)

Дубровка считает, что обыски, проведенные 25 ноября, имеют признаки «заказной атаки на предприятие с целью уничтожения предприятия».

Киев. 2 декабря. УНИАН. Обыски на предприятии ООО «Палп Милл Принт» уже привели к убыткам в размере 4 млн евро и сорвали контракты на 11 млн евро.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор ООО «Палп Милл Принт» Олег Дубровка.

Гендиректор ООО «Палп Милл Принт» рассказал, что 25 ноября 2019 года на территорию предприятия ворвались 50 вооруженных людей, которые якобы сопровождали следователей Генпрокуратуры и Нацполиции. Обыски продолжались с 10.00 до 02.00 следующего дня.

По словам Дубровка, поводом для обысков стало то, что незадолго до этого, 18 ноября, его предприятие выиграло на аукционе по продаже залогового имущества компании-банкрота ЧАО «Блиц-Информ» и приобрело производственные площади банкрота. Приобретенное имущество служило залогом «Укрэксимбанка» и других кредиторов ЧАО «Блиц-Информ».

Гендиректор ООО «Палп Милл Принт» отметил, что после этого «Укрэксимбанк» через суд инициировал арест уже выкупленного залогового имущества, поскольку торги якобы были проведены с каким-то нарушением, а затем на ООО «Палп Милл Принт» прошли обыски.

«У меня вопрос к банку - если это имущество вам так дорого, то почему вы сами его не выкупили?» - добавил Дубровка.

Кроме того, он также предполагает, что «Укрэксимбанк» в свое время предоставил кредиты ЧАО «Блиц-Инфо», завысив при этом стоимость залогового имущества, а теперь пытается это скрыть, заявляя, что якобы стоимость имущества на торгах была занижена.

Дубровка допускает также то, что другой причиной «атаки на его предприятие» может быть попытка вывести с рынка успешного конкурента: «Мы начинали в феврале 2018 года. Нас было 30 человек. На сегодня у нас 500 работников, фонд заработной платы 15 млн грн в месяц, у нас нет конвертов. Мы - полностью в легальном поле. Если это кого-то заинтересовало - то давайте бороться в легальной конкурентной борьбе».

Он заявил, что из-за обысков предприятие уже начало нести убытки: «у меня сегодня приостановлены контракты на 11 млн евро, а прямые убытки - 4 млн евро».

Дубровка также предполагает, что еще одной причиной «заказного обыска может быть киевская земля». Он пояснил, что приобретенное имущество ЧАО «Блиц-Информ» находится на земле, в которой, вероятно, заинтересован кто-то из застройщиков, чтобы разрушить производственные здания, а около 20 га земли использовать под строительство коммерческого жилья.

В свою очередь, адвокат, защищающий интересы ООО «Палп Милл Принт» Константин Пасика, считает, что «Укрэксимбанку» залоговое имущество ЧАО «Блиц-Информ» не нужно, потому что «оно устаревшее и изношенное и не имеет какой ценности».

Также он отметил, что решение суда, по которому были проведены обыски, «не поддается критике - судья Карабань дал разрешение на обыск не какого-то конкретного физического или юридического лица, а по адресу «ул. Мурманская, 7», где находится более 200 предприятий, арендующих у ЧАО «Блиц-Информ» имущество или площади, но с обыском пришли именно в «Палп Милл Принт».

«Наиболее вероятно, что это признаки недобросовестной конкуренции, попытка остановить производство, чтобы забрать землю и использовать ее под застройку», - отметил адвокат.

Кроме того Пасика отметил, что «никто не видел заявления «Укрэксимбанка», мы только догадываемся, что заявитель - именно банк, поскольку в постановлении суда на обыск говорится, что производство открыто в интересах этого банка по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - покушение на завладение, растрату залогового имущества».