Союз защиты предпринимательства призывает депутатов отменить введение кассовых аппаратов для ФОПов и сохранить упрощенную систему налогообложения (видео)

Активисты анонсировали проведение 3 декабря акции под Верховной Радой с целью донести до депутатов требование отменить законы о введении РРО для ФОПов, так как нововведения усилят фискальное давление на предпринимателей.

Киев. 2 декабря. УНИАН. Союз защиты предпринимательства и другие общественные активисты призывают народных депутатов отменить обязательное применение физлицами-предпринимателями (ФОП) 2-4 групп налогообложения регистраторов расчетных операций (РРО), так как это усилит фискальное давление на бизнес.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич, на сегодняшний день, согласно официальным данным, насчитывается свыше 2,5 млн субъектов малого предпринимательства.

"Власть приняла законопроекты, которые фактически убивают упрощенную систему учета и отчетности, ту систему, которая позволяет любому, без профильного образования, начать предпринимательскую деятельность. Именно для этого эта система была создана в конце 90-х годов... Мы против фискализации предпринимателей на упрощенной системе налогообложения... Мы - организации, предприниматели - объединились и создали это движение SaveФОП для защиты упрощенной системы налогообложения, своего будущего. Мы работаем с депутатами относительно того, что данные инициативы (о применении РРО - УНИАН) в законах 128 и 129 нужно отменить", - сказал Доротич.

Он анонсировал проведение акции под Верховной Радой, которая состоится завтра в 9 утра, цель которой - донести до депутатов требование отменить вышеупомянутые законы и поддержать законопроект народного депутата Антона Полякова, которым отменяются принятые нормы в части применения РРО для физлиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

"Также мы анонсируем сегодняшний пикет, который состоится в 16:30 под КВЦ "Парковый", где мы с помощью господина Полякова будем убеждать народных депутатов поставить подписи под этим законопроектом, чтобы спасти упрощенную систему налогообложения", - добавил председатель Союза защиты предпринимательства.

Присутствующие на мероприятии заместитель председателя Черниговского профсоюза предпринимателей Оксана Базар и предприниматель Юрий Ткаченко также призвали поддержать малый бизнес и сохранить упрощенную систему налогообложения.

Народный депутат Украины Антон Поляков, который также присутствовал на пресс-конференции, заявил, что принятые законы приведут к снижению поступлений в госбюджет от предпринимателей.

"Введение в действие этих законов не повышает, а, наоборот, снижает поступления в госбюджет от малого и среднего бизнеса. Малый бизнес начнет закрываться, детенизации это никак не поможет, а наоборот, контрабанду не поборет. Нагрузка на малый бизнес будет большая… Но мы будем бороться, и надеюсь, большинство депутатов нас поддержат и будут помнить об украинцах, которые за них голосовали», - сказал парламентарий.

Присутствующая на мероприятии экс-глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина отметила, что принятые законы повлекут за собой подорожание товаров и услуг вследствие увеличения фискального давления на предпринимателей.

«Регуляторная служба посчитала последствия этих законов, еще когда я возглавляла службу. Расходы достанутся субъектам малого бизнеса, и в случае закупки кассовых аппаратов они достигнут 22 млрд грн в первый год действия закона или около 10 млрд в случае, если все предприниматели воспользуются той бесплатной электронной системой, которой еще нет и ее только анонсировали власти. 10 млрд грн - это в первую очередь расходы на учет. Товары и услуги подорожают в среднем на 20-30%", - сказала Ляпина.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла закон, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категории использовать РРО. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения.

Также Рада приняла еще один закон по детенизации расчетных операций, предполагающий внедрение механизма так называемого «кешбэка» - компенсации стоимости покупки свыше 850 грн покупателям в случае установления нарушения продавцом порядка проведения расчетов.

Субъекты малого предпринимательства обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать эти законы, поскольку они «порождают коррупцию и вынуждают предпринимателей уходить в тень». Однако 17 октября глава государства подписал данные законы - №128-IX и №129-IX (эти номера были присвоены законопроектам 1053-1 и 1073 после их принятия).

С 1 октября 2020 года применение программных РРО стало обязательным для отдельных категорий плательщиков единого налога на 2-4 группах, которые реализуют технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту, медицинские изделия, ювелирную продукцию, а также ведут розничную торговлю в магазинах бывшими в употреблении товарами. Также РРО вводится для ресторанов, кафе, туристических агентств, отелей. А с 1 января 2021 года использование РРО будет обязательным для всех плательщиков единого налога на 2-4 группах.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляла, что изменения в законодательстве относительно регистраторов расчетных операций не ущемляют интересы реальных мелких предпринимателей, а нацелены на уклоняющийся от налогов крупный и средний бизнес.