В Украине появился инновационный инструмент для написания креативных и социальных проектов (видео)

Чат-бот ProjectGuru на базе мессенджера Telegram дает возможность оформить свою идею в структурированный проект.

Киев. 3 декабря. УНИАН. В Украине появился инновационный инструмент для написания креативных и социальных проектов - чат-бот ProjectGuru на базе мессенджера Telegram, созданный Фондом семьи Богдана Гаврилишина в рамках реализации программы «Креативная молодежь изменит Украину».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель фонда Елена Бекренёва.

«Сегодня мы представляем новый инструмент по работе с проектным менеджментом «чат-бот»… Он был создан в рамках программы «Креативная молодежь изменит Украину» совместно с Украинским культурным фондом. Он о проектном менеджменте, и не только в креативной сфере. Чат-бот можно использовать во всех сферах», – сказала она.

По ее словам, современные инструменты позволят молодежи делать свой собственный вклад в развитие маленьких территориальных громад, городов или даже решать проблемы на национальном уровне. Также программа позволит участнику превратить идею в бизнес-проект.

Присутствующая на пресс-конференции координатор программы "Креативная молодежь изменит Украину" Виктория Климчук-Длугач отметила, что целевой аудиторией проекта является активная молодежь, которая хочет изменений, возрастом от 18 до 35 лет.

«Молодежь хочет простых ответов на сложные вопросы, также она хочет, чтобы знания были ей доступны, чтобы всё, что она хочет знать, было в смартфоне. Соответственно появилась идея с чат-ботом в Telegram. Он развивается как одна из соцсетей и как база и источник знаний… С чат-ботом может начать работать кто-угодно, кто хочет оформить свою идею в структурированный проект, и здесь нет ограничения по возрасту. Просто нужно иметь Telegram в смартфоне или на компьютере. Он называется ProjectGuru, – отметила Климчук-Длугач.

Менеджер по PR и коммуникациям Фонда семьи Богдана Гаврилишина Марианна Елейко добавила, что чат-бот ProjectGuru наполнен близостью к людям. Он дает подсказки и рассказывает, как переходить от одного этапа создания проекта к другому.

Руководитель программного отдела Украинского института, эксперт по проектному менеджменту Ирина Прокофьева пояснила, что существует много подходов к управлению проектами. Среди прочего, классические и гибкие, которые позволяют быстро адаптироваться и вносить изменения в проект.

«В чат-боте мы пытались использовать классический подход. Конечно, чат-бот не научит вас делать проекты. Но он научит четко и структурированно описать идею проекта, четко ее сформулировать и очертить весь необходимый минимум для того, чтобы идея была презентована кому-то. Особенно, если заполнена грантовая заявка на возможное финансирование идеи. Как раз чат-бот в этом вам поможет», - сказала она.

По словам Прокофьевой, чат-бот поможет людям, которые никогда не изучали проектный менеджмент, но которым необходимо создать проект. Соответственно, имеющиеся там шпаргалки помогут любому человеку.

«Если в метро, в такси вам пришла прекрасная идея, вы можете начать ее формулировать и описывать в Telegram. Потом в конце вы получите этот структурированный документ, который в дальнейшем можно дорабатывать. Но это уже будет черновик, который можно создать в удобный момент», - отметила эксперт.

Как сообщал УНИАН, в конце октября проводился набор на учебную программу «Креативная молодежь изменит Украину», организованную Фондом семьи Богдана Гаврилишина при поддержке Украинского культурного фонда.

Программа создана для молодых украинцев, которые готовы развиваться и вкладывать полученные знания в развитие страны.

Справка УНИАН. Фонд семьи Богдана Гаврилишина - благотворительная организация, основанная в 2017 году женой и детьми выдающегося украинца, всемирно известного экономиста и визионера доктора Богдана Гаврилишина. Главной миссией фонда является поддержка молодежи для устойчивого развития ценностно-ориентированной Украины.