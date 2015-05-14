Директор агрокомпании «Русава-К» заявляет о попытке захвата бизнеса миноритарным собственником

Киев. 14 мая. УНИАН. Директор сельскохозяйственной компании «Русава-К» (Киевская область) Иван Калдин заявляет о попытке захвата предприятия его миноритарным собственником, а также постоянных угрозах и похищении с целью завладения бизнесом.

«Меня 16-го числа украли, погрузили в микроавтобус, избивали, одели наручники, кулек одели на голову, вывезли, избивали по дороге, требовали, чтобы я переписал бизнес на другого человека. Но когда узнали, что я являюсь директором, а не основателем, поиздевались, избили и выкинули возле Днепра», - сообщил Калдин на пресс-конференции в УНИАН, отметив, что факт избиения подтверждают фотографии и проведенная после экспертиза.

Он пояснил, что на сегодняшний день 97% акций компании принадлежит Леониду Мосийчуку, который приобрел данный пакет у Марка Пославского, трагически погибшего в августе прошлого года в Иловайском котле. Однако, по его словам, миноритарный собственник компании пытается оспорить факт продажи компании и получить контроль над агропредприятием.

Кроме того, по словам Калдина, на сегодняшний день «Русава-К» остановила свою работу из-за захвата вооруженными людьми, которые не пускают на предприятие ни руководство, ни сотрудников компании.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции технический консультант «Русава-К» Виталий Карлюк также подтвердил данную информацию, уточнив, что вооруженные люди находятся на территории предприятия с 30 апреля.

«Эти люди, вооруженные автоматами, пистолетами, в количестве, насколько мне известно, 27 человек, заскочили на предприятие, всех выгнали, отправили в отпуск. На сегодняшний день предприятие не работает, а это зарплаты, налоги», - сказал Карлюк.

В то же время, адвокат Денис Игнаткин отметил, что на сегодняшний день имущество компании арестовано судом, а по факту похищения Калдина возбуждено уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, ранее общественный и политический деятель Владимир Яворивский заявлял, что аграрное предприятие «Русава-К», воспользовавшись гибелью в зоне АТО владельца компании Пославского, незаконно присвоил Мосийчук. Он также сообщил, что в связи с этим в правоохранительные органы и Минюст было направлено коллективное депутатское обращение.