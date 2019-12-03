Адвокаты и правозащитники заявляют о фальсификации следствия по делу Самвела Мартиросяна (фото, видео)

Правозащитник Василий Ковальчук, со своей стороны, комментируя дело 2016 года, добавил, что в течение 26 месяцев расследования производства сменилось 23 следователя.

Киев. 3 декабря. УНИАН. Адвокаты и правозащитники заявляют о фальсификации следствия по делу предпринимателя Самвела Мартиросяна.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Адвокат Владимир Рохманов напомнил, что в 2015-2016 году в Полтаве произошло несколько событий, которые были причиной открытия уголовного производства в отношении Мартиросяна.

«В Полтаве у него были знакомые, определенные отношения с одной женщиной, которая является частным предпринимателем, она довольно известна в Полтаве. И, вероятно, ее бизнес не давал покоя, и, видимо, причиной этих всех событий было то, что этот бизнес, а в дальнейшем и другие, пытался кто-то прибрать к своим рукам», - сказал адвокат.

По его словам, в 2016 году у Мартиросяна произошла ситуация с Александром Ищенко, которому были причинены телесные повреждения. «Были причинены исключительно, исходя из крайне негативного отношения именно к нему. Был определенный конфликт по бизнесу, но и ничего особо серьезного. Заступаясь за свою знакомую, Мартиросян вмешался в конфликт - и произошла такая ситуация. В дальнейшем в течение двух лет это производство расследовалось следователями, и завершилось оно довольно счастливо на тот момент ... Конфликт был исчерпан на тот момент. Однако эта ситуация не давала покоя правоохранительным органам, больше, наверное, работникам прокуратуры, в результате чего через несколько дней, несмотря на то, что господин Ищенко полностью отказался от поддержки обвинения, по одному факту было открыто еще несколько уголовных производств достаточно непонятным способом», - пояснил Рохманов.

Адвокат отметил, что в данном случае работники прокуратуры и полиции расследуют преступления, которых не было вообще.

«Честно говоря, я, пожалуй, впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда преступления самофабрикуются в отношении конкретных лиц, когда все делается для того, чтобы забрать у человека бизнес, причем таким образом», - заметил Рохманов.

Правозащитник Василий Ковальчук, со своей стороны, комментируя дело 2016 года, добавил, что в течение 26 месяцев расследования производства сменилось 23 следователя. «Конечно, никто не ставил задачу расследовать это дело», - подчеркнул он.

В то же время, как напомнили они, Мартиросяна был задержан 19 сентября во Полтаве, а 21 сентября Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения.

Жена Самвела Мартиросяна - Оксана Шубко заявила, что «все, что сегодня происходит, - это коммерческий проект» прокуратуры и полиции.

«И очень большую заинтересованность последние два года мы замечали к моему бизнесу», - отметила жена Мартиросяна.

Адвокат Леонид Шалимов заявил также, что приступил к этому делу достаточно недавно, «но уже ознакомившись с его материалами, стало понятно, что дело заказное, и специально расследуется теми структурными подразделениями, которые имеют, как говорится, больше влияния».

«А целью открытия этого дела стало то, что кому-то, видимо, было очень интересно доставить семью Мартиросяна в СИЗО», - добавил Шалимов.

В то же время адвокат Лилия Киселева подчеркнула, что, проанализировав все решения, процессы по каждому ходатайству или жалобе, в первую очередь, рассматривается ходатайство стороны обвинения, есть такие ходатайства или жалобы стороны защиты, которые по состоянию на декабрь не рассмотрены или откладываются под разными предлогами, хотя были поданы в начале октября».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/91514-press-konferenciya-v-unian-gromkoe-zaderzhanie-samvela-martirosyana-falsifikaciya-sledstviya-raskrytie-korrupcii-v-prokurature-podozrenie-i-chto-proishodit-s-chelovekom-posle-predyavleniya-podozreniya.html