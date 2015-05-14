Завтра активисты Информационного Майдана будут пикетировать суд, который будет рассматривать иск экс-директора Концерна РРТ Пивнюка о восстановлении в должности

Киев. 14 мая. УНИАН. Завтра представители Информационного Майдана и общественніе активисты будут пикетировать Шевченковский райсуд Киева, который будет рассматривать иск бывшего генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Александра Пивнюка о восстановлении в должности.

Об этом лидер общественной организации «Информационный майдан» Павел Белоножко сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Завтра в 11.00 будет судебное заседание, на котором Пивнюк будет пытаться восстановиться в должности. Поэтому мы анонсируем проведение акции «ВНО для судьи Малинникова, как тест на неподкупность». Будут присутствовать представители общественных организаций, общественные активисты будут пикетировать суд, будут присутствовать незаконно уволенные представители Концерна РРТ. Мы будем продолжать осуществлять общественный контроль, поскольку, как видело украинское общество, в прошлый раз, что-то не так с этим судом. Завтра состоится фактически экзамен на профпригодность и на то, что Малинников является честным и незаангажированным. Если есть совесть, то будет принимать честные решения. Мы стоим на том, чтобы наши судьи работали открыто», - сказал он.

В свою очередь председатель всеукраинского общественного объединения «Украинский координационный совет» Андрей Хома отметил, что завтрашняя акция возле Шевченковского райсуда будет мирной.

«Давления на суд мы не будем оказывать. Мы просто привлекаем внимание и приглашаем всех коллег-журналистов осветить этот процесс», - сказал он.

Вместе с тем народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин отметил, что на сегодняшний день «целью является полное очищение и люстрация в соответствующих институтах, которые отвечают за информационную безопасность и продвижение национальных интересов в нашем государстве и на востоке в частности».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 16 февраля 2015 года уволил Пивнюка с должности гендиректора Концерна РРТ за «одноразовое грубое нарушение трудовых обязательств».

Временное исполнение обязанностей генерального директора КРРТ было возложено на первого заместителя гендиректора Владимира Ищука.

Конфликт в Концерне РРТ начался в апреле 2014 года, когда Кабинет министров назначил Пивнюка новым руководителем КРРТ, освободив бывшего гендиректора Константина Захаренко. После смены руководства координационный совет трудового коллектива концерна, который выступил в поддержку Захаренко, обвинила Пивнюка, его заместителя Владимира Ищука, а также руководителя Госспецсвязи Зверева в пособничестве самопровозглашенной власти так называемых Донецкой и Луганской «народных республик». Координационный совет профсоюза также заявил, что новое руководство КРРТ пытается довести предприятие до банкротства и на его базе создать частное предприятие.